Quem recebe seguro-desemprego pode receber Bolsa Família? Entenda

Confira se é possível receber o seguro-desemprego se for beneficiário do Bolsa Família

Beneficiários do Bolsa Família são pessoas que possuem a renda mensal de até R$ 218, ou seja, em situação de pobreza.

O programa vem com o objetivo de garantir uma renda básica para esta parcela da população.

Muitas das pessoas que participam do programa também enfrentam o desemprego e podem receber o seguro-desemprego.

Confira se quem recebe o seguro-desemprego pode receber o Bolsa Família:

QUEM RECEBE O SEGURO-DESEMPREGO PODE RECEBER BOLSA FAMÍLIA?

Para responder esta pergunta, é importante recordar os requisitos para receber o Bolsa Família. Confira:

Estar cadastrado no Cadrastro Único (CadÚnico);

(CadÚnico); Ter renda familiar de até R$ 218 (por pessoa da casa).

Logo, as famílias só podem continuar recebendo o Bolsa Família caso a renda junto ao valor do seguro-desemprego não ultrapasse o limite do programa (R$ 218).

BOLSA FAMÍLIA 2024: CONFIRA NOVAS REGRAS PARA MANTER O SEU BENEFÍCIO

