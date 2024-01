Calendário Bolsa Família 2024 fevereiro: datas e novos valores definidos; veja se vai ter aumento no pagamento

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Bolsa Família 2024 contempla cerca de 21 milhões de famílias com um valor médio de R$ 685 por mês.

A primeira remessa de pagamento do Bolsa Família será disponibilizada até o dia 31 de janeiro, seguindo o NIS - Número de Inscrição Social - de cada beneficiário.

No mês de fevereiro, novos valores podem ser disponibilizados às famílias inscritas no Auxílio Gás.

O Auxílio paga o valor integral (100%) do botijão de gás de 13kg - aproximadamente R$ 110 -, calculado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Além disso, há adicionais de R$ 150 e R$ 50 disponíveis. Confira a seguir.

BOLSA FAMÍLIA 2024

Para ter direito ao Bolsa Família em 2024, a família precisa ter uma renda per capita (por pessoa) de até R$ 218.

Ou seja, se há sete pessoas em um arranjo familiar e a renda conjunta mensal soma um salário mínimo (R$ 1.412), elas terão direito ao benefício.

Isso porque ao dividir o valor do salário (R$ 1.412) pelo número de integrantes (7), o valor chega a R$ 201,71 (menor que R$ 218).

VAI TER AUMENTO NO BOLSA FAMÍLIA EM FEVEREIRO?

Como foi citado, o Auxílio Gás começa a ser repassado em fevereiro. O pagamento é liberado em conjunto com o Bolsa Família, nas mesmas datas.

Desta maneira, o valor do benefício pode ter aumento para as famílias inscritas em ambos os programas.



TABELA DO BOLSA FAMÍLIA 2024

O valor do Bolsa Família fevereiro pode ser formado pela parcela fixa de R$ 600 e alguns adicionais:



R$ 150 - para famílias com crianças de até 6 anos;



- para famílias com crianças de até 6 anos; R$ 50 - famílias com gestantes;



- famílias com gestantes; R$ 50 - famílias com crianças de 7 a 17 anos;

- famílias com crianças de 7 a 17 anos; R$ 50 - famílias com recém-nascidos de até 6 meses.



- famílias com recém-nascidos de até 6 meses. R$ 110 (aproximado) - famílias que recebem o Auxílio Gás

Se uma família há duas crianças com menos de seis anos, um adolescente de 15 anos e um recém-nascido de até 6 meses, ela irá receber duas parcelas de R$ 150 e duas parcelas de R$ 50, além dos R$ 600.

CONSULTAR BOLSA FAMÍLIA PELO CPF

A plataforma utilizada para consultar o Bolsa Família é o aplicativo do programa. Para fazer o download da plataforma, acesse a loja de aplicativos do seu celular.

Pelo Aplicativo Bolsa Família, é possível consultar o valor da parcela, a mensagem destinada à família e

a data de pagamento do Calendário do Bolsa Família 2024.



TELEFONE DO BOLSA FAMÍLIA

O telefone do Bolsa Família disponível é o número 121, o Disque Social - que funciona com atendimento humano de segunda a sexta-feira, de 07h00 às 19h00.

CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA FEVEREIRO 2024

Calendário Bolsa Família Fevereiro 2024 - Montagem: NE10

BOLSA FAMÍLIA BLOQUEADO: O QUE FAZER?

Se o benefício foi bloqueado ou cancelado e a família está no perfil para permanecer no programa, o responsável deve procurar o centro de atendimento do Bolsa Família e do Cadastro Único, onde realizou o cadastramento.

A suspensão pode ocorrer por irregularidades nos CPFs dos familiares, mudanças na renda mensal da família ou até por divergências no cadastro do responsável familiar.

Por outro lado, caso a mensagem do aplicativo apresente: "Pagamento bloqueado crédito em conta", é uma boa notícia. O valor estará disponível para saque em algumas horas.

SAQUE BOLSA FAMÍLIA

Para sacar o Bolsa Família, os beneficiários devem apresentar um documento com foto nos seguintes locais:

Agências da Caixa;

postos de atendimento bancários ou postos avançados de atendimento;

Unidades lotéricas;

Terminais de autoatendimento;

Correspondentes Caixa Aqui.

CALENDÁRIO DO BOLSA FAMÍLIA 2024