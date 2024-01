TABELA DO BOLSA FAMÍLIA 2024: vai ter aumento em fevereiro? Veja valor atualizado e o calendário de pagamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Saiba o valor que irá receber no Bolsa Família fevereiro

A partir deste mês de janeiro, o Bolsa Família 2024 paga um valor médio de R$ 685 a cerca de 21 milhões de famílias.

Os repasses são feitos seguindo o o NIS - Número de Inscrição Social - de cada beneficiário.

Enquanto isso, há buscas sobre o valor do Bolsa Família fevereiro. Isso porque novas quantias podem ser disponibilizadas às famílias inscritas no Auxílio Gás.

Além disso, há adicionais de R$ 150 e R$ 50 disponíveis. Confira a seguir.

BOLSA FAMÍLIA 2024

Para ter direito ao Bolsa Família 2024, é preciso ter uma renda per capita (por pessoa) de até R$ 218.

Desta maneira, se há sete pessoas em um arranjo familiar, e a renda conjunta mensal soma um salário mínimo (R$ 1.412), elas terão direito ao benefício.

Isso porque ao dividir o valor do salário (R$ 1.412) pelo número de integrantes (7), o valor chega a R$ 201,71 (menor que R$ 218).

BOLSA FAMÍLIA FEVEREIRO



No mês de fevereiro, o Auxílio Gás começa a ser repassado. O pagamento é feito em meses alternados, nas mesmas datas do Bolsa Família.

Ou seja, o valor da parcela pode ter aumento para as famílias inscritas em ambos os programas.

TABELA DO BOLSA FAMÍLIA 2024

O valor do Bolsa Família fevereiro pode ser formado pela parcela fixa de R$ 600 e alguns adicionais. Confira:

Bolsa Família Fevereiro: veja o valor que irá receber - Montagem: NE10 As parcelas são pagas de acordo com o número de integrantes. Por exemplo, se há duas crianças com idades inferiores a 6 anos, a família irá receber duas parcelas de R$ 150.

CONSULTA BOLSA FAMÍLIA

A plataforma utilizada para a consulta do Bolsa Família é o aplicativo do programa. Para fazer o download da plataforma, acesse a loja de aplicativos do seu celular.

A versão é disponibilizada para Android e IOS.

Pelo Aplicativo Bolsa Família, é possível consultar o valor da parcela, a mensagem destinada à família em cada mês e a data de pagamento do Calendário Bolsa Família 2024.

Outro canal disponível é o telefone do Bolsa Família - o número 121, do Disque Social - que funciona com atendimento humano de segunda a sexta-feira, de 07h00 às 19h00.

CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA 2024

Confira o calendário atualizado: