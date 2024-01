TABELA DO PIS PASEP 2024: regra importante pode suspender pagamento do abono salarial

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Veja as últimas atualizações do PIS/Pasep 2024 e o calendário atualizado

O abono salarial PIS PASEP 2024 será pago neste ano aos cidadãos que trabalharam com carteira assinada em 2022.

O PIS - Programa de Integração Social - é repassado aos trabalhadores privados pela Caixa Econômica Federal.

Já o Pasep - Programa de Formação do Fundo de Amparo ao Trabalhador - é liberado pelo Banco do Brasil aos servidores públicos.

Contudo, uma regra pode impossibilitar o cidadão de receber a parcela do abono em 2024.

Saiba mais a seguir.

QUEM TEM DIREITO AO PIS 2024?

Para receber o abono salarial, é preciso cumprir diversos requisitos, tais como: ter recebido uma remuneração mensal de até dois salários mínimos e ter trabalhado com carteira assinada - por pelo menos 30 dias - no ano em questão.

Além disso, o trabalhador precisa estar cadastrado no PIS/Pasep há, no mínimo, cinco anos.

Por outro lado, há uma regra que pode suspender o pagamento do abono salarial.

Isso porque o trabalhador precisa ter tido os dados incluídos pelo empregador na RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - até o dia 10 de maio de 2023 e no eSocial até o dia 5 de dezembro de 2023.

Caso as informações não tenham sido inseridas, ele deixa de receber o PIS Pasep 2024, sendo contemplado apenas em 2025, na próxima remessa de pagamentos do abono.

"Para receber o Abono Salarial, o trabalhador precisa ter sido informado pelo empregador na RAIS até o dia 10 de maio de 2023 e no eSocial até o dia 5 de dezembro de 2023. Após essa data, somente no próximo exercício", informa o Governo Federal

TABELA DO PIS 2024

Os primeiros valores do PIS PASEP 2024 serão liberados a partir de fevereiro e seguem disponíveis até o dia 27 de dezembro.

Com o aumento do salário mínimo para R$ 1.412, o valor do pagamento foi alterado.

Para calcular basta dividir os R$ 1.412 por 12 (equivalente aos meses do ano). O valor obtido (R$ 117,66) deve ser multiplicado pela quantidade de meses trabalhados.

Desta maneira, caso o cidadão tenha exercido atividades por 6 meses, ele receberá uma parcela de R$ 705,96 (R$ 117,66 x 6).

CONSULTAR PIS

Para consultar a situação do RAIS, basta inserir o número do CPF no site da Relação.

No portal, é possível saber se os dados estão atualizados e se foram inseridos no período adequado - até o dia 10 de maio de 2023.

Já para os que desejam conferir detalhes sobre o pagamento do abono salarial, é possível consultar a situação atual através do aplicativo "Carteira de Trabalho Digital" ou no portal Gov.Br.

Após o login, clique em "Benefícios" e em "Abono Salarial" para verificar o valor, data e forma de pagamento.

As informações poderão ser consultadas a partir do dia 5 de fevereiro de 2024.

CALENDÁRIO DO PIS 2024

Confira o Calendário do PIS Pasep 2024:

Calendário Abono Salarial PIS Pasep 2024 - Governo Federal

Neste ano, o Calendário do PIS Pasep 2024 foi unificado pelo Governo Federal.

"Agora, os participantes do PIS e do PASEP terão a mesma regra de recebimento do abono salarial, conforme data de aniversário do beneficiário", informou o site do Governo.

COMO SACAR O PIS/PASEP?



Pela Caixa Econômica Federal, o PIS é sacado por:

Crédito em Conta (prioridade);



Conta poupança social digital;



Crédito pelo aplicativo CAIXA Tem;

Agência, lotéricas, autoatendimento, CAIXA Aqui e demais canais de pagamentos.



Pelo Banco do Brasil, o Pasep é repassado através de: