EXCLUSIVO: Quem é o pernambucano que assumiu a vice-presidência da Caixa Econômica Federal ?

O superintendente do Banco do Nordeste em Pernambuco, Pedro Ermirio Freitas, 39 anos, vai alçar voos mais altos, agora em 2024.

Pedro Ermirio vai assumir a Vice-Presidência de Agente Operador da Caixa Econômica Federal. Essa vice-presidência cuida das loterias, do FGTS e dos Fundos de Governo, a exemplo do Minha Casa Minha Vida.

A indicação para o cargo foi feita pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Pedro Ermírio já foi superintendente em Alagoas.

O atual superintendente do BNB em Pernambuco é formado em direito, com pós-graduação em Gestão Bancária pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e especialização em Direto Eleitoral.

Ele é servidor de carreira do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) há 20 anos. Quando Paulo Câmara assumiu o Banco do Nordeste, o jovem foi mantido no cargo e tem ajudado no atingimento de recordes em Pernambuco.



Recorde em Pernambuco



No ano passado, o Banco do Nordeste (BNB) teve investimento recorde em Pernambuco, fechando o ano com R 5,8 bilhões aplicados no estado. Os programas de microcrédito da instituição tiveram destaque nesse montante com mais R 720 milhões empregados no Crediamigo e R 570 milhões no Agroamigo.

Sob o gestor, os programas de microcrédito devem ampliar e sua capacidade de atendimento em Pernambuco. Até o final de 2025, o Crediamigo vai ganhar 33 novas unidades e o Agroamigo mais 18. Em uma cerimônia em Serra Talhada 400 novos clientes dos dois programas assinaram contrato com o Banco do Nordeste.

No caso caso do Plano Safra 2023/2024 para Pernambuco, serão disponibilizados R 975,5 milhões para a agricultura familiar e R 669 milhões para a agricultura empresarial.