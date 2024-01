Concurso Caixa Econômica Federal 2024: 'vagas serão insuficientes', diz presidente da FENAE

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Concurso da Caixa Econômica Federal 2024 está confirmado para ocorrer em breve.

A banca responsável pela organização do certame é a Fundação Cesgranrio.

Além disso, o edital do certame está previsto para ser divulgado em breve, de acordo com o presidente da instituição, Carlos Vieira.

O Concurso da Caixa 2024 irá ofertar 4.050 vagas. Serão 4 mil oportunidades para o nível médio, e 50 vagas destinadas ao nível superior.

No entanto, o presidente da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa (Fenae), Sergio Takemoto, acredita que as vagas ofertadas serão insuficientes para preencher a demanda de profissionais.

Isso porque cerca de 3.200 funcionários podem aceitar a proposta do Programa de Demissão Voluntária (PDV), que pode acontecer em breve.

"O concurso será pouco eficiente para resolver a deficiência de empregados e vai apenas substituir as vagas deixadas no PDV", ressaltou.

"Reconhecemos o empenho [da Caixa] na realização do concurso, mas o número de vagas não é capaz de suprir a necessidade do banco. O incremento na área de tecnologia realmente é urgente para modernizar e melhorar os sistemas, mas as agências necessitam de mais empregados para atender melhor a população e diminuir a sobrecarga de trabalho", complementou.

EDITAL CONCURSO CAIXA 2024

Segundo a Caixa Econômica Federal, o edital do concurso está em fase de elaboração e deve ser disponibilizado no mês de fevereiro.

Ou seja, a previsão é que o documento seja publicado em fevereiro.

Como já foi anunciado, 2 mil vagas serão disponibilizadas para Técnicos Bancários e outras 2 mil para Técnicos Bancários da área de TI - Tecnologia da Informação.

Para o cargo de Técnico, a remuneração inicial é de R$ 3.762, além de benefícios, como auxílio-alimentação e refeição, vale-transporte, auxílio-creche e assistência à saúde.

Das 50 oportunidades restantes, 28 devem atender a médicos do trabalho, e as outras 22, a engenheiros de segurança do trabalho.

CONCURSO DA CAIXA ECONÔMICA 2024

O contrato com a banca Cesgranrio foi assinado no dia 10 de janeiro e publicado no Diário Oficial da União (DOU) no dia 15 de janeiro.

A dinâmica das provas ainda será anunciada pelo edital, mas acredita-se que os candidatos sejam avaliados por provas objetivas, dissertativas, redação e por títulos.

CONCURSO CAIXA 2014

A última seleção realizada, sem contar o concurso de 2021 destinado exclusivamente para PCDs, aconteceu em 2014.

O edital foi publicado no dia 23 de janeiro, no Diário Oficial da União, para cargos de Técnico Bancário Novo, Engenheiro – Áreas Agronômica, Civil, Elétrica e Mecânica, e de Médico do Trabalho.

As provas foram aplicadas no dia 30 de março, para todos os cargos. Já os resultados definitivos foram publicados no Diário Oficial entre os meses de maio e junho.