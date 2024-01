Antônio Campos denuncia remuneração da pré-candidata de Lupércio em Olinda. TCE abriu auditoria especial

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) abriu um processo de auditoria especial para investigar denúncia do advogado Antônio Campos sobre a remuneração de Mirella Almeida, secretária de Desenvolvimento, Inovação e Tecnologia da Prefeitura de Olinda. Mirella é a pré-candidata do atual prefeito Lupércio (SD) na eleição da Prefeitura em 2024.

"A ex-secretária das Finanças e atualmente Secretária de Desenvolvimento, Inovação e Tecnologia da Prefeitura de Olinda, casada com o sobrinho do Prefeito Lupércio e pré-candidata a Prefeita, Mirella Almeida, recebia e recebe um dos maiores salários da Prefeitura de Olinda, valor digno de Marajá, fruto de artifícios ilegais", acusa do advogado Antônio Campos, também pré-candidato a prefeito de Olinda.

Antônio Campos, irmão do ex-governador Eduardo Campos, acusa a secretária de supostamente receber uma gratificação indevida como remuneração.

"Quando o secretário da Fazenda recebeu gratificação ilegal de 11 mil e 700 reais por mês, totalizando um prejuízo anual ao Município de mais de 140 mil reais. Agora, Secretária de Desenvolvimento, continua recebendo tal gratificação ilegal", aponta Antônio Campos.

Após apresentar denúncia no TCE e no Ministério Público de Contas, o TCE decidiu abrir uma auditoria especial para analisar a questão da remuneração. O processo foi autorizado na semana passada, ficando a relatoria com o conselheiro Ranilson Ramos.

No início do mês, outra investigação foi solicitada, desta vez sobre as contas de 2023 do atual prefeito, Professor Lupércio. Esta outrra denúncia aponta supostos atrasos em pagamentos devidos pela Prefeitura.

Após o advogado Antônio Campos apresentar esta denúncia ao presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), conselheiro Valdecir Pascoal, o Ministério Público de Contas do Estado de Pernambuco (MPC-PE) se pronunciou pela abertura de auditoria especial nas contas do prefeito de Olinda, Professor Lupércio (SD).

O procurador Cristiano Pimentel, do MPC-PE, solicitou que a auditoria tenha foco nos aspectos financeiros da gestão de Lupércio em 2023.

"É grande o desequilíbrio financeiro de Olinda. Todo dia, tal desequilíbrio se mostra através de atrasos de salários, atrasos nos convênios, como o do Hospital Tricentenário, atraso com a empresa de coleta de lixo e com serviços essenciais. Enquanto isso, a Prefeitura está licitando R$ 4 milhões para estrutura de Carnaval, entre outras licitações em curso", denuncia Antônio Campos.