Governo do Estado pediu que policiais civis esperem negociação em março. Não houve acordo

Nesta terça-feira (23), membros do Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco (SINPOL) realizaram assembleia seguida de um ato em frente ao Palácio das Princesas cobrando do Governo do Estado a abertura das negociações com os policiais civis sobre queixas recorrentes da categoria, entre elas a defasagem salarial e a falta de estrutura de trabalho.

A negociação com a comitiva do governo não evoluiu e o SINPOL anunciou uma paralisação de todos os Policiais Civis de Pernambuco por 24h a partir das 7h desta quarta-feira (24).

Um grupo de membros do SINPOL foi recebido por uma comitiva do Governo do Estado, mas eles disseram que não conseguiram chegar em um denominador comum.

"O governo espera que os policiais aguardem até 07 de março para que as negociações sejam iniciadas, mas esse pleito já é antigo para esperar ainda mais tempo",afirmou Áureo Cisneiros, presidente do SINPOL.

"Pedimos a antecipação dessa reunião para fevereiro, mas não foi aceito. Estamos aqui para discutir uma questão coletiva e esperar esse tempo todo para apenas iniciarmos a mesa de negociação que é muito aquém do que esperávamos", explicou.

Foi deliberada então uma paralisação de 24h dos policiais civis a partir das 7h desta quarta-feira (24). O pleito dos membros do SINPOL é que seja iniciada a mesa de negociações com o Governo do Estado, caso contrário, existe a possibilidade de paralisação também durante o período do Carnaval.