Calendário do PIS já está definido pelo Governo; confira quando vai ser pago

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O governo federal já liberou os pagamentos do abono salarial PIS/Pasep neste ano de 2024.

Vale lembrar que o abono é atrelado ao ano-base 2022.

Durante o período, colaboradores do setor privado e servidores públicos vão receber suas vantagens seguindo calendário que se baseia no mês de nascimento de todos os beneficiários.



Como receber o PIS?

O trabalhador deverá ter trabalhado no mínimo 30 dias com carteira assinada por empresa no ano-base, requisito para ter o direito ao Abono Salarial, e cada mês trabalhado equivale a 1/12 de salário mínimo no valor do benefício, sendo que o período igual ou superior a 15 dias contará como mês integral.

Calendário de saque do PIS em 2024

Em 2024, trabalhadores do setor privado e servidores públicos receberão o abono de acordo com o aniversário.

Nascidos em janeiro: a partir de 15 de fevereiro



Nascidos em fevereiro: a partir de 15 de março



Nascidos em março: a partir de 15 de abril



Nascidos em abril: a partir de 15 de abril



Nascidos em maio: a partir de 15 de maio



Nascidos em junho: a partir de 15 de maio



Nascidos em julho: a partir de 17 de junho



Nascidos em agosto: a partir de 17 de junho



Nascidos em setembro: a partir de 15 de julho



Nascidos em outubro: a partir de 15 de julho



Nascidos em novembro: a partir de 15 de agosto



Nascidos em dezembro: a partir de 15 de agosto.

TABELA ABONO SALARIAL PIS 2024