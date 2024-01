Justiça libera R$ 1,5 bilhão para aposentados e pensionistas do INSS; veja se tem direito

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Em uma atualização significativa para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o Conselho da Justiça Federal (CJF) divulgou na última segunda-feira (22) a aprovação de um pagamento substancial.

Este pagamento, totalizando R$ 1,59 bilhão, é destinado a 99.892 beneficiários que tiveram êxito em suas ações judiciais contra o INSS no mês de dezembro.

Este valor faz parte de um montante maior, R$ 1,89 bilhão, alocado pelo CJF para atender a 160.906 pessoas.

Estes fundos correspondem às Requisições de Pequeno Valor (RPVs), que são indenizações a serem pagas pelo governo federal, limitadas a um teto de 60 salários mínimos, o que equivale a R$ 84.720. É importante notar que essas ações não estão mais sujeitas a recursos.

Para os beneficiários ansiosos por informações sobre esses pagamentos, as datas de liberação dos valores variam de acordo com o Tribunal Regional Federal (TRF) de cada região.

Os pagamentos são processados em contas abertas pelos TRFs no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal, nomeadas para os beneficiários das ações.

Como realizar a consulta?

Para verificar a elegibilidade para o recebimento agora, os beneficiários devem visitar o site do TRF correspondente à sua região. Estes são:

TRF1: abrange as regiões DF, MG, GO, TO, MT, BA, PI, MA, PA, AM, AC, RR, RO e AP.



TRF2: cobre os estados do RJ e ES.



TRF3: atende SP e MS.



TRF4: responsável por RS, PR e SC.



TRF5: inclui PE, CE, AL, SE, RN e PB.



Documentos necessários

Para realizar a pesquisa na página do Tribunal, o segurado do INSS deve estar munido do:

Número do CPF

Registro da RPV

Número do processo de origem

Requisição e/ou do número da OAB do advogado.

Além disso, os herdeiros de beneficiários falecidos também têm direito ao recebimento desses valores atrasados, desde que comprovem legalmente a sua relação com o falecido.

Distribuições dos valores em Novembro

Para uma visão mais detalhada da distribuição desses valores, vejs os dados do mês de novembro em cada região:

TRF da 1ª Região: Total de R$ 865.688.684,71, sendo R$ 747.336.600,91 para casos previdenciários/assistenciais com 45.187 beneficiários.



TRF da 2ª Região: Total de R$ 154.925.506,64, com R$ 125.805.193,23 para casos previdenciários/assistenciais e 7.599 beneficiários.



TRF da 3ª Região: Total de R$ 263.359.782,94, sendo R$ 201.042.377,84 para casos previdenciários/assistenciais com 8.356 beneficiários.



TRF da 4ª Região: Total de R$ 485.011.038,13, com R$ 417.985.673,18 para casos previdenciários/assistenciais e 28.007 beneficiários.



TRF da 5ª Região: Total de R$ 369.620.918,92, sendo R$ 313.808.177,74 para casos previdenciários/assistenciais com 24.655 beneficiários.

Fonte: Extra.

Confira também: CALENDÁRIO DO INSS É DIVULGADO; CONFIRA DATAS DOS PAGAMENTOS