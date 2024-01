Bolsa Família de fevereiro 2024 será pago antes do Carnaval? Veja calendário atualizado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O valor do benefício, que se mantém em R$ 600, segue conforme a diretriz do ministério.

O programa Bolsa Família, um pilar fundamental no suporte a famílias em condições de vulnerabilidade no Brasil, não terá mudanças em seu cronograma de pagamentos para o mês de fevereiro.

Decisão do Governo

Esta decisão foi resultado de um trabalho conjunto entre o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome (MDS) e a Caixa Econômica Federal.

Benefícios do Bolsa Família

O Bolsa Família é estruturado em seis categorias de benefícios, cada uma destinada a atender diferentes necessidades das famílias beneficiadas:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): Este é um pagamento de R$ 142 para cada membro da unidade familiar.



Benefício Complementar (BCO): Uma quantia adicional é disponibilizada para as famílias cujo total dos benefícios não atinja R$ 600.



Benefício Primeira Infância (BPI): Oferece R$ 150 adicionais por criança entre zero e sete anos de idade.



Benefício Variável Familiar (BVF): Um acréscimo de R$ 50 é concedido para gestantes e jovens entre 7 a 18 anos.



Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): Um suplemento de R$ 50 é destinado para cada criança com até sete meses de idade.

Para se manterem elegíveis ao programa, as famílias devem atender a certas condições relacionadas à saúde e educação.

Isso inclui garantir a frequência escolar de crianças e adolescentes entre quatro e 17 anos, assegurar o acompanhamento pré-natal para gestantes, monitorar o peso e a altura das crianças até os sete anos e seguir o calendário nacional de vacinação.

Calendário do Bolsa Família 2024

Ele foi organizado com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

As datas exatas para os pagamentos são estabelecidas seguindo essa ordem numérica.

NIS final 1: 16 de fevereiro

NIS final 2: 19 de fevereiro

NIS final 3: 20 de fevereiro

NIS final 4: 21 de fevereiro

NIS final 5: 22 de fevereiro

NIS final 6: 23 de fevereiro

NIS final 7: 26 de fevereiro

NIS final 8: 27 de fevereiro

NIS final 9: 28 de fevereiro

NIS final 0: 29 de fevereiro.

Fonte: Uol.

