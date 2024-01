Aposentado e pensionista: Confira como pedir alteração da forma de pagamento do benefício do INSS

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Para os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a jornada de recebimento dos benefícios previdenciários se inicia tradicionalmente com o uso de um cartão magnético.

Esse método, adotado inicialmente pelo INSS, é padrão para a realização dos primeiros pagamentos.

Mas, existe a flexibilidade para que os segurados optem pelo depósito dos valores diretamente em suas contas correntes ou de poupança.

A escolha do banco para o recebimento dos benefícios não está ao alcance dos segurados. O INSS é responsável por selecionar a instituição financeira, com base nas agências que têm contrato com o órgão e que se localizam nas proximidades do endereço residencial do beneficiário.

Uma vez selecionado, o banco se encarrega de emitir e enviar o cartão magnético ao domicílio do segurado, o que possibilita o saque dos valores.

Para aqueles que desejam alterar a forma de pagamento para depósito em conta, é necessário visitar a agência bancária designada pelo INSS.

Caso o beneficiário ainda não possua uma conta nesse banco, será necessário abrir uma para receber os benefícios. Sublinha-se que a escolha da agência deve estar alinhada às instituições conveniadas com o INSS.

Meu INSS

Através do portal ou aplicativo Meu INSS, os segurados podem gerir suas preferências de pagamento.

Pelo serviço “Alterar local ou forma de pagamento”, é possível tanto solicitar a volta ao sistema de cartão magnético quanto alterar a agência do INSS que administra o benefício.

Mudanças na agência normalmente são motivadas por alterações no endereço residencial do segurado. Para indivíduos sem acesso à internet, o pedido de mudança de local de pagamento pode ser feito pelo telefone 135.

Pagamento dos benefícios

No que diz respeito ao pagamento dos benefícios, os beneficiários recém-incluídos devem aguardar aproximadamente 15 dias após a concessão para receber o primeiro pagamento.

Detalhes sobre o banco responsável e a data de disponibilidade podem ser obtidos no Meu INSS, na opção “Extrato de Pagamento”, pela Central 135 ou por meio da Carta de Concessão.

Para receber o primeiro pagamento, é necessário que o beneficiário se dirija ao banco ou local designado na data prevista, munido de um documento oficial com foto e do CPF.

Informações precisas sobre as datas de pagamento podem ser consultadas na tabela de pagamentos de benefícios, disponível no site do INSS.

Fonte: Gov.br.

