Delegada Gleide Angelo critica decisões de Raquel Lyra na segurança pública

Deputada do PSB criticou tanto a troca de comando quanto a falta das câmeras

A presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e membro da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, deputada estadual Gleide Ângelo (PSB), delegada aposentada, criticou tanto a troca de comando das polícias quanto a falta das câmeras de monitoramento. O desligamento das câmeras ocorreu no início de dezembro. Todos os 358 equipamentos foram desativados pela Secretaria de Defesa Social e ficarão desligados no carnaval.

A delegada afirmou que as duas ações são sintomas de "uma falta de planejamento por parte do governo estadual". As afirmações foram para o G1, da TV Globo.

"É como se você jogasse a culpa do aumento da insegurança nos comandantes, quando nosso problema é que temos um plano de segurança que não tem efetividade. Não há planejamento, coordenação e integração. É um plano incompleto. Os próximos comandantes terão exatamente a mesma estrutura dos anteriores. Não mudou absolutamente nada", disse a deputada.

"Bandido vai onde tem facilidade. Se tem câmera, tem uma prova irrefutável, é o que chamamos de prova material. Isso dá uma sensação de segurança para quem está no carnaval de rua. O desligamento vai impactar em maior risco e sensação de insegurança. Polícia trabalha com prova, e bandido acredita na impunidade. Quem é que vai conseguir identificar outro numa multidão, só com uma prova testemunhal? Numa câmera dá para fazer uma identificação", afirmou.

"No Pacto pela Vida, toda quinta-feira a gente se reunia. Comandos da PM, delegados, Ministério Público e Judiciário. Porque o estado é dividido em Áreas Integradas de Segurança (AIS), e o delegado e o comandante precisam trabalhar juntos, avaliando onde tem homicídio, assalto, droga. Hoje, é cada um por si. Se você não faz isso, está cego. Não tem como fazer intervenção", declarou.

Problema nacional, sem solução

Pesquisa CNT/MDA feita entre os dias 18 e 21 de janeiro mostra que a segurança pública é o grande problema a ser enfrentado pelo governo Lula. Segundo o levantamento, 27,4% dos eleitores consideram que a gestão tem tido o pior desempenho na área. Na sequência, aparecem economia (25,4%), saúde (22,4%), combate à corrupção (21,0%) e educação (12,6%).