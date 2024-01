Correção da tabela do Imposto de Renda beneficia público que mais avalia Lula positivamente

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta quarta, o presidente Lula confirmou que o governo irá reajustar novamente a tabela do Imposto de Renda para reacomodar o ganho do salário mínimo e isentar as pessoas que recebem o equivalente a duas vezes o piso nacional, cerca de R$ 2.824 em 2024.

De acordo com a mais recente pesquisa da MDA/CNT, com a avaliação do primeiro ano do govero Lula, a faixa de renda até dois salários mínimos é a faixa de público que melhor avalia o governo Lula, com 52% de aprovação, 27% de neutra e 20% de negativa. A pior avaliação ocorre entre os mais ricos, na faixa de renda acima de cinco salários mínimos, onde a aprovação cai para 35% de bom, 24% neutro e 37% de ruim.

No ano passado, o governo federal reajustou a tabela e a primeira faixa isenta subiu para chegar aos dois salários base vigentes, de R$ 2.640. Porém, com o aumento do mínimo neste ano, a parcela da população que ganha o equivalente a dois salários voltou a ser mordida pelo Leão.

O presidente também renovou a promessa de isentar, até o fim de seu mandato, as pessoas que recebem até R$ 5 mil.