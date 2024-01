Sindicato cobra mais vagas para o concurso da Caixa 2024; entenda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A organização destaca a crescente carga de trabalho enfrentada pelos funcionários em todas as agências da Caixa.

A Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) está pressionando a Caixa Econômica Federal por um aumento no número de vagas oferecidas no próximo concurso da instituição.

A organização destaca a crescente carga de trabalho enfrentada pelos funcionários em todas as agências da Caixa.

Vagas do concurso

Segundo a Contraf, a expectativa é que o banco expanda o número de vagas além das 4.000 já confirmadas.

A confederação expressou essa demanda em um ofício enviado à Caixa na última terça-feira, alegando que o número atual de vagas não é suficiente para atender às necessidades, especialmente considerando o Programa de Demissão Voluntária (PDV) em andamento.

"Apesar de 4.000 novas contratações serem um passo positivo, este número ainda é insuficiente para resolver a questão da sobrecarga de trabalho, que se agrava com os desligamentos previstos pelo PDV", argumentou a Contraf.

Além disso, a Contraf solicita que o banco faça contratações adicionais, suficientes para alcançar o limite autorizado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest).

“Com a implementação do PDV, há um risco real de redução ainda maior no quadro de funcionários, exacerbando os problemas de saúde e aumentando as ausências para tratamentos, criando um ciclo prejudicial tanto para os empregados quanto para o público que depende dos serviços da Caixa", afirmou Fabiana Uehara Proscholdt, coordenadora da Comissão Executiva dos Empregados (CEE) da Caixa.

Novo Concurso Caixa

O novo concurso da Caixa não se limitará apenas às 4.000 vagas anunciadas, pois também formará um cadastro de reserva, possibilitando a convocação de mais aprovados durante o prazo de validade do concurso.

Resumo do Concurso Caixa 2024

Órgão: Caixa Econômica Federal



Situação: Banca Contratada



Banca Organizadora: Fundação Cesgranrio



Cargos Oferecidos: Técnico Bancário, Técnico Bancário em TI, Médico do Trabalho, Engenheiro de

Segurança do Trabalho



Total de Vagas: 4.050



Níveis de Escolaridade: Médio e Superior



Remuneração: Entre R$3.762 e R$14.915



Previsão de Publicação do Edital: Fevereiro, sem data específica confirmada



Edital do Concurso Caixa

O presidente da Caixa, Carlos Vieira, já anunciou que o edital do concurso está pronto e deverá ser divulgado em breve, oferecendo oportunidades em diversos cargos e níveis de escolaridade.

Além disso, a seleção contará com várias etapas de avaliação, incluindo provas objetivas e discursivas, além da Avaliação de Títulos.

Fonte: Folha dirigida.

Confira também: