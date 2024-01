Movimento '5 Dias é Pouco' reforça a importância da ampliação da licença-paternidade no Brasil

O Brasil tem uma das licenças-paternidade mais curtas do mundo, com apenas cinco dias de afastamento. Isso é muito pouco, considerando os benefícios da presença dos pais na vida dos filhos.

De acordo com uma pesquisa do Instituto Promundo, incorporada ao estudo “Helping Dads Care”, realizada em 7 países, no Brasil, menos de um terço dos pais entrevistados tiram os 5 dias previstos na legislação. Além disso, a pesquisa aponta que, entre os entrevistados, em todos os grupos de renda, grupos etários e, em todas as regiões do país, os pais que tiram licenças mais longas tiveram melhor saúde mental, melhor satisfação com a sua vida e com seu trabalho.

Outro ponto importante aponta para uma queda crítica na taxa de natalidade no Brasil, claramente relacionada também à sobrecarga da maternidade. Em apenas três gerações, a fecundidade das brasileiras passou de 6 filhos por mulher, em 1960, para a média de 1,6 filhos em 2022.

Pensando em quais soluções poderiam se aplicar neste cenário, a Coalizão Licença Paternidade (CoPai) defende uma licença estendida, obrigatória e remunerada. A CoPai atua tanto no âmbito de relações governamentais, de forma a influenciar na elaboração de uma proposta de lei para a regulamentação de uma licença-paternidade adequada, quanto em ações que fomentam o debate e o conhecimento sobre o tema na opinião pública.

A coalizão acredita que aumentar o prazo da licença provocará transformações profundas e cruciais na sociedade brasileira e trará benefícios, como:

Diminuição do abandono paterno;



Sobrecarga das mães;



Valorização do cuidado;



Igualdade salarial entre homens e mulheres;



Melhora da saúde mental de crianças e jovens.

Para chamar a atenção para a importância da licença-paternidade, a CoPai lançou o movimento #5DiasÉPouco, com vídeos de seus embaixadores e outros influenciadores circulando pelas redes sociais. Os vídeos mostram depoimentos emocionantes de pais que tiveram a oportunidade de passar mais tempo com seus filhos e como isso impactou positivamente suas vidas.

"A licença-paternidade é uma questão fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e próspera. A CoPai convida a população a conhecer o movimento #5DiasÉPouco e a se juntar a essa luta por uma licença-paternidade mais longa e justa", afirmam.