Pagamento de aposentados e pensionistas começa hoje (25) com valores corrigidos; veja calendário do INSS 2024

A partir desta quinta-feira (25), aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começam a receber os pagamentos do calendário de pagamento do INSS 2024 com valores corrigidos.

Desde a terça-feira, a consulta dos extratos de pagamento de janeiro foram liberadas, nos quais os valores dos benefícios já foram devidamente atualizados.

Reajuste dos aposentados que ganham acima do salário mínimo



Os beneficiários que recebem montantes superiores ao salário mínimo serão submetidos a um ajuste de 3,71%, com base no resultado acumulado de 2023 para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), utilizado como referência para a correção dos benefícios previdenciários.

Consequentemente, esses aposentados e pensionistas experimentarão exclusivamente a reposição inflacionária, resultando em ausência de aumento real.

Aqueles que se aposentaram, iniciaram o recebimento de pensão ou auxílio durante o ano de 2023 e possuem benefícios superiores ao salário mínimo não terão o reajuste de forma integral.

Nessa situação, a correção será proporcional ao número de meses em que o benefício foi concedido. Veja abaixo:

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO REAJUSTE (%) Até janeiro de 2023 3,71 em fevereiro de 2023 3,23 em março de 2023 2,44 em abril de 2023 1,79 em maio de 2023 1,26 em junho de 2023 0,89 em julho de 2023 0,99 em agosto de 2023 1,08 em setembro de 2023 0,88 em outubro de 2023 0,77 em novembro de 2023 0,65 em dezembro de 2023 0,55

Por outro lado, os aposentados e pensionistas que recebem o salário mínimo agora terão como novo piso nacional o montante de R$ 1.412.

Esses beneficiários experimentarão um ganho real, ultrapassando a taxa de inflação. Isso se deve ao fato de que o valor do benefício está vinculado ao salário mínimo, que registrou um aumento de 6,97% em relação aos R$ 1.320 vigentes no ano anterior.

Os pagamentos dos benefícios, agora reajustados, referentes à folha de janeiro, serão realizados a partir desta quinta-feira, 25 de janeiro, até 7 de fevereiro para aqueles que recebem um salário mínimo.

Para os segurados com renda mensal superior ao piso nacional, os créditos serão efetuados entre os dias 1º e 7 de fevereiro.

Neste momento, 27,3 milhões de indivíduos estão recebendo até um salário mínimo, enquanto 12 milhões têm rendimentos superiores ao piso nacional.

Dentro desse conjunto, 5,7 milhões representam benefícios assistenciais, de acordo com informações extraídas da folha de pagamento de janeiro.

Como consultar valores?

Para verificar a data de pagamento, basta observar o número final do cartão de benefício, excluindo o último dígito verificador que aparece após o traço.

Para aqueles que não têm acesso à internet, é possível ligar para a Central 135. Ao fazer a ligação, forneça o número do CPF e confirme algumas informações cadastrais para evitar possíveis fraudes. O atendimento está disponível de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

Os segurados com acesso à internet podem visitar o site Meu INSS. Após efetuar o login, na tela inicial, clique no serviço "Extrato de Pagamento". Essa opção oferece acesso ao extrato completo e a todos os detalhes sobre o pagamento do benefício.

A consulta também pode ser realizada por meio do aplicativo Meu INSS, disponível para dispositivos com sistemas Android e iOS.

Da mesma forma que no acesso pelo site, é necessário fornecer login e senha. Após esse processo, todos os serviços disponíveis e o histórico das informações do beneficiário serão apresentados.

Fonte: AgênciaGov

Calendário de pagamento dos aposentados do INSS 2024

Veja o calendário de pagamentos dos aposentados e pensionistas do INSS 2024 no vídeo abaixo:

