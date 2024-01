PIS/PASEP 2024: beneficiários podem perder o abono por descumprimento de regra importante; veja qual e consulte o Calendário PIS PASEP Ano-Base 2022

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Contribuintes do PIS e do PASEP começarão a receber o abono salarial a partir do dia 15 de fevereiro. Deste modo, diariamente, milhares de pessoas pesquisam sobre informações do pagamento do abono salarial.

No entanto, você deve ficar atento as regras de para poder receber o abono. Pois, uma delas pode fazer com que você não receba o seu PIS ou PASEP Ano-Base 2022.

Vale ressaltar que o PIS é direcionado para os trabalhadores o setor privado e é pago através da Caixa Econômica Federal

Já o PASEP é para os servidores públicos e o banco responsável pela liberação do abono é o Banco do Brasil.

Regras para receber o PIS e PASEP

As principais regras para receber o abono salarial são:

Salário mensal de até dois intervalos mínimos.

Trabalho com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano em questão.

Cadastro no PIS/Pasep por no mínimo cinco anos.

Atenção: Há uma regra que alguns beneficiários desatentos podem acabar descumprindo! Além dos requisitos citados acima, é preciso que os dados tenham sido registrados pelo empregador no RAIS até 10 de maio de 2023 e no eSocial até 5 de dezembro de 2023. Se as informações não foram inseridas, os beneficiários não receberão o PIS /Pasep em 2024

Calendário PIS/PASEP Ano-Base 2022

As datas de pagamento do PIS foram definidas! Confira o calendário:

Calendário PIS Pasep 2024 - Montagem: NE10 CALENDÁRIO PIS/PASEP 2024: veja DATAS DE PAGAMENTO

Tabela PIS/PASEP 2024