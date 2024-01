Calendário Bolsa Família Fevereiro 2024 tem valor maior confirmado; veja quem tem direito e consulte a tabela do benefício

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O pagamento do Bolsa Família do mês de janeiro já começou! Com isso, milhares de pessoas já procuram informações sobre o benefício em relação ao mês de fevereiro.

No segundo mês do ano, algumas famílias devem receber um valor maior. O pagamento do benefício Vale-Gás deverá retornar para os beneficiários.

Desta maneira, as famílias que têm direito irão receber a parcela mínima de R$ 600 + parcelas extras (se cumprem os requisitos da Tabela Bolsa Família) + Auxílio Gás.

Calendário Bolsa Família Fevereiro

As datas de pagamento do Bolsa Família Fevereiro foram definidas pelo Governo Federal. Desta forma, o Calendário está assim:

Bolsa Família 2024 fevereiro: antecipado por causa do Carnaval? Confira calendário atualizado - Montagem: NE10

Tabela Bolsa Família 2024

A tabela Bolsa Família 2024 ainda continua referenciando o ano de 2023. Com a inalteração no valor do benefício, a tabela ficou assim:

Bolsa Família Fevereiro: veja o valor que irá receber - Montagem: NE10

Auxílio Gás: Quem recebe?

O Vale Gás Nacional, pago a cada dois meses, teve reduções devido à diminuição do preço do gás de cozinha no país. Em fevereiro de 2023, o benefício foi de R$ 112 por beneficiários, mas em dezembro do mesmo ano, caiu para R$ 104.

O valor é calculado com base no preço médio do botijão de 13 kg nos últimos seis meses, segundo a ANP. Para receber o Vale-Gás, é necessário estar inscrito no Cadastro Único, com renda per capita igual ou inferior a meio salário-mínimo.

Famílias que recebem transferências de renda ou o BPC também são elegíveis. O governo fará revisões bimestrais nos cadastros, podendo bloquear, suspender ou cancelar o benefício em caso de inconsistências nos dados ou não atendimento aos critérios do programa.

BOLSA FAMÍLIA: GOVERNO LULA CORTA QUASE UM MILHÃO DE BENEFICIÁRIOS