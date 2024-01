Concurso Caixa TI: Saiba quantas vagas serão oferecidas para a área de TI no edital da Caixa 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Caixa Econômica Federal planeja realizar um concurso público com 4 mil vagas de nível médio. Haverá também uma seleção adicional para cargos de nível superior, com 40 vagas.

A Fundação Cesgranrio foi oficialmente contratada para a realização do concurso, conforme publicação no Diário Oficial da União de segunda-feira (15). As vagas de nível médio incluem 2 milhões para Técnico Bancário Novo (TBN) e 2 milhões para Tecnologia da Informação (TI).

No nível superior, estão previstas 28 vagas para médicos do trabalho e 22 para engenheiros de segurança do trabalho. O edital será publicado em fevereiro, e as provas ocorrerão no primeiro semestre deste ano.

Concurso Caixa 2024: vagas e salários

Os ganhos para técnico bancário e funções em Tecnologia da Informação na Caixa são de R$ 3.762. Já as carreiras de médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho têm remunerações iniciais mais altas, sendo R$ 11.186 e R$ 14.915, respectivamente.

Além das estratégias competitivas, os colaboradores da Caixa também recebem benefícios como assistência à saúde, previdência complementar, auxílio alimentação e refeição, vale transporte, auxílio creche, entre outros.

O que vai cair na prova do concurso da Caixa ?

O concurso da Caixa Econômica Federal terá avaliações abrangentes, incluindo provas objetivas, de redação, discursivas e avaliação de títulos. A adição das provas de redação e discursivas permite uma análise mais aprofundada das habilidades de comunicação dos candidatos.

A avaliação dos pontos considerará qualificações e experiências específicas relacionadas à carga em disputa, ampliando o escopo da seleção. As informações foram divulgadas pela Folha Dirigida.