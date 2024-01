Calendário Bolsa Família fevereiro será pago antes do Carnaval? Confira as datas de pagamento previstas para o próximo mês

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O pagamento do Bolsa Família do mês de fevereiro é buscado diariamente. Com os depósitos do mês de janeiro chegando ao fim, as datas do próximo mês já são bastante buscadas.

Por causa do longo feriado do Carnaval (duração de 5 dias), muitos beneficiários enxergam a possibilidade de uma possível antecipação no benefício. Mas, até o momento, nada foi confirmado.

BOLSA FAMÍLIA: GOVERNO LULA CORTA QUASE UM MILHÃO DE BENEFICIÁRIOS

Deste modo, as datas de pagamento do benefício seguem de acordo com o calendário oficial: através do último número do NIS e nos últimos dez dias úteis do mês.

A seguir, confira o calendário Bolsa Família 2024.

Calendário Bolsa Família 2024

Veja quando o pagamento do Bolsa Família vai ser liberado. - Divulgação/Ministério do Desenvolvimento

Tabela Bolsa Família 2024