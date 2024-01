Bolsa Família 2024 fevereiro: antecipado por causa do Carnaval? Confira calendário atualizado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Saiba se recebe R$ 600 ou R$ 900 no calendário Bolsa Família fevereiro

Os beneficiários do Bolsa Família estão na expectativa para receber os pagamentos do Bolsa Família de fevereiro com aumento, que serão realizados pela Caixa Econômica Federal.

O Ministério do Desenvolvimento Social já divulgou quando começa o pagamento do Bolsa Família, sem antecipação.

O sistema de calendário prevê que a ordem de pagamento seja de acordo com o último digito do NIS.

Nesta matéria você encontra mais informações sobre os pagamentos do Bolsa Família do mês de fevereiro, e mais.

QUEM TEM DIREITO AO BOLSA FAMÍLIA?



Têm direito ao Bolsa Família 2024, as famílias:

Famílias com mulheres gestantes, mães que amamentam ou pessoas de 0 a 21 anos incompletos;



As famílias em situação de pobreza são as que têm renda familiar por cabeça de R$ 100,01 a R$ 218;



Estar em Regra de Emancipação;



Famílias de extrema pobreza são as que têm renda familiar por cabeça de zero a R$ 100,00.

REGRAS DO BOLSA FAMÍLIA 2024



Com o início do governo Lula, algumas mudanças aconteceram nos pagamentos do Bolsa Família. Uma delas envolveu a nomenclatura do programa social que voltou a se chamar Bolsa Família.

Além da mudança de nome, outras regras foram acrescentadas ao programa social, são elas:

Manter crianças de 4 a 5 anos com frequência escolar mínima de 60%;



com frequência escolar mínima de 60%; Manter 75% de frequência escolar mínima para jovens de 6 a 18 anos de idade e para quem não concluiu a educação básica;



para jovens de 6 a 18 anos de idade e para quem não concluiu a educação básica; Fazer o acompanhamento pré-natal (no caso de gestantes) ;



; Manter as carteiras de vacinação atualizadas da família inteira.

BOLSA FAMÍLIA AUMENTOU?



O Bolsa Família já aumentou através dos adicionais abaixo:



Pagamento dos benefícios adicionais do Bolsa Família 2023. - Jornal do Commercio.

COMO CONSULTAR O BOLSA FAMÍLIA PELO CPF?



É possível consultar se recebe o Bolsa Família (Auxílio Brasil) pelo CPF nos canais abaixo:

Do Aplicativo Bolsa Família , disponível para os sistemas Android e iOS;



, disponível para os sistemas Android e iOS; Da Central de Atendimento da Caixa , número 111;



, número 111; Do Ministério do Desenvolvimento Social, através do número 121.



COMO FAZER SAQUE DO BOLSA FAMÍLIA?

Há diversas formas de sacar o Bolsa Família (Auxílio Brasil), são elas:

Aplicativo Caixa Tem ;

; Saque sem cartão gerando o código pelo Caixa Tem;



Antigo cartão do Auxílio Brasil ;



; Novo cartão do Bolsa Família;



Saque em agência bancária da escolha do beneficiário.

BOLSA FAMÍLIA MÊS DE FEVEREIRO



O pagamento do Bolsa Família de fevereiro começará no dia 16, pagando aos benefíciários com NIS de final 1.

Veja calendário completo do Bolsa Família em fevereiro:

Calendário Bolsa Família Fevereiro 2024 - Montagem: NE10

VALOR DO BOLSA FAMÍLIA EM FEVEREIRO

O valor do Bolsa Família em fevereiro será maior para as famílias inscritas no Vale-Gás, cerca de R$ 106 que é pago a cada dois meses, não foi pago em jeneiro e volta a ser pago em fevereiro.

Além dos R$ 600 e adicionais citados acima.

Quer ficar por dentro das notícias sobre Bolsa Família, PIS e outros benefícios? Entre em nosso canal de whatsapp.