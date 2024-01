Calendário PIS PASEP 2024: Como consultar PIS/PASEP pelo CPF? Confira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Programa de Integração Social (PIS) paga aos colaboradores a parcela do PIS no ano seguinte ao que o trabalhador esteve em atividade.

Entretanto, depois da pandemia de Covid-19, houve um atraso no cronograma e os pagamentos estão sendo feitos com dois anos de diferença.

As parcelas do PIS pagas em 2023 são referentes a quem trabalhou em 2021 (ano-base 2021). E as que serão pagas em 2024 referentes a quem trabalhou em 2022.

Confira como consultar o PIS PASEP:

COMO CONSULTAR O PIS PASEP PELO CPF?

Você pode consultar o número do PIS pelo CPF de 6 formas diferentes. Confira:

Aplicativo Meu INSS ;

; Carteira de Trabalho Digital ;

; App Caixa Trabalhador ;

; Site do CNIS ;

; Telefone do INSS ;

; Telefone da Caixa.

QUANTO É O PIS 2024?



Confira tabela PIS 2024 por cada mês trabalhado:

1 mês trabalhado : R$117,66 ;

: ; 2 meses trabalhados : R$235,32 ;

: ; 3 meses trabalhados : R$352,98 ;

: ; 4 meses trabalhados : R$470,64 ;



: ; 5 meses trabalhados : R$588,30 ;

: ; 6 meses trabalhados : R$705,96 ;



: ; 7 meses trabalhados : R$823,62 ;



: ; 8 meses trabalhados : R$941,28 ;



: ; 9 meses trabalhados : R$1.058,94 ;



: ; 10 meses trabalhados : R$1.176,60 ;



: ; 11 meses trabalhados : R$1.294,26 ;



: ; 12 meses trabalhados: R$1.412,00 .

CALENDÁRIO PIS/PASEP 2024: veja DATAS DE PAGAMENTO

FONTE

MeuTudo