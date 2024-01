Servidor pode pedir restituição de prejuízo de até R$ 50 mil por saques indevidos; entenda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Servidores podem pedir revisão do Pasep

O Banco do Brasil autorizou saques indevidos, resultando em prejuízos de até R$ 50 mil para servidores que não foram compensados pela atualização dos valores retirados de suas contas, conforme explicado por um advogado previdenciarista.

Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em outubro de 2023 concedeu permissão aos servidores públicos municipais, estaduais e federais para contestarem saques impróprios ou má gestão dos valores em contas associadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

A decisão confirma a responsabilidade do Banco do Brasil por eventuais falhas na prestação de serviços relacionadas à conta vinculada ao Pasep, incluindo saques indevidos, desfalques e a falta de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo conselho diretor do programa.

Prazo para ressarcimento

A Corte estabeleceu ainda que os servidores possuem um prazo de dez anos para solicitar o ressarcimento dos danos, contados a partir do momento em que o titular, de maneira comprovada, toma conhecimento dos desfalques ocorridos na conta individual vinculada ao Pasep.

O previdenciarista do escritório Celso Cândido de Souza Advogados, Jefferson Luiz Maleski explica que praticamente todos os servidores, sejam municipais, estaduais ou federais, que ingressaram no serviço público entre 1971 e 1988, tiveram contas vinculadas ao Pasep.

“O Pasep era um depósito feito em uma conta separada do servidor, que só poderia retirar o dinheiro em situações específicas. Era muito parecido com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)”, diz.

Desde a promulgação da Constituição de 1988, o Pasep foi sucedido pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Contudo, várias contas vinculadas ao programa ainda estão ativas, apresentando valores que podem ser objeto de revisão.

Conforme explicado pelo advogado previdenciarista, ao longo dos anos, o banco autorizou saques de forma indevida, resultando, inclusive, em algumas contas que foram zeradas.

“Até o ano 2019, havia situações específicas previstas na legislação, mas eles foram liberados indiscriminadamente. Mesmo que tenha ido para a conta da pessoa, foi indevidamente”, explica Jefferson.

PASEP 1988: QUEM TEM DIREITO E COMO CONSULTAR?

Quem realizou o saque regular do Pasep, também poderá entrar com ação

A concepção original do Pasep visava que o montante depositado na conta do servidor pudesse gerar retornos financeiros por meio de rendimentos. No entanto, em muitos casos, os saques indevidos impediram que esse propósito se concretizasse.

Jefferson enfatiza que mesmo aqueles que realizaram saques regulares do Pasep, como no momento da aposentadoria, têm a opção de entrar com uma ação para reativar a conta e pleitear a correção dos valores.

Isso se deve ao fato de que a decisão do STJ não se limita apenas aos saques indevidos, abrangendo também reposições e ajustes nos montantes.

“O Pasep sofreu expurgos inflacionários, como no Plano Collor e no Plano Real, então sofreu desvalorizações que podem ser revistas”, comenta.

Conforme o advogado, em alguns casos, o montante a ser reparado pode chegar a R$ 50 mil. “Isso vai depender do valor da remuneração recebida na época e por quanto tempo a pessoa foi servidora”, diz.

Os servidores que desconfiem ter sido lesados devem contratar um profissional especializado para fazer o cálculo. Para isso, é necessário pedir o extrato ao BB, que tem a obrigação de fornecê-lo.

“A partir desse momento, com a ciência dessa conta feita por um advogado ou por um contador, começa a contar o prazo de dez anos para se entrar com a ação”, pontua Jefferson.

