5 perguntas e respostas sobre a restituição do Pasep para servidores admitidos antes de 1988

Advogado tira dúvidas sobre as cotas do Pasep 1971 a 1988

As cotas do PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) representam a participação individual dos servidores públicos em um fundo administrado pelo Banco do Brasil.

Essas cotas são originadas pelos depósitos efetuados pelos órgãos públicos em nome de seus servidores que estão vinculados ao PASEP.

Os recursos depositados nesse programa têm a finalidade de formar um patrimônio que possa ser utilizado para o pagamento de benefícios aos participantes, como abono salarial, rendimentos e outros direitos.

Cada servidor público possui uma conta individual e suas cotas correspondem à sua participação nesse fundo.

É importante notar que, a partir de 1988, com a Constituição Federal, o PASEP passou a ser direcionado ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), e novas contas não são mais abertas.

As cotas do PASEP estão relacionadas aos servidores que foram registrados até essa data e que contribuíram para o programa.

Quem foi servidor público entre 1971 e 1988 teve um valor depositado no PASEP, proporcional o tempo de serviço, tendo direito a sacá-lo de acordo com certos critérios definidos em lei.

A partir de 1988, não foram feitos novos depósitos, mas o direito de receber os valores, com a correção e juros previstos também em lei, foi garantido.



Com isso, preparamos a seguir cinco perguntas e respostas com um advogado especialista sobre as cotas do Pasep 1971 a 1988.

Existe prazo para sacar as cotas do Pasep 1971 a 1988?

O mestre em Direito Público e advogado na área de Direito Administrativo em Martorelli Advogados, Daniel Conde Barros, explica até quando os trabalhadores que têm direito as cotas do Pasep, poderá realizar os saques.

"A partir da edição da MP Nº 889/2019 (convertido para a Lei 13.932), a partir de 19 de agosto de 2019 o saldo devido para quem tem direito a quotas foi liberado, independente de qualquer condição. Não foi estabelecido prazo para saque, podendo ser feito a qualquer momento", explica Daniel.



"Se for falecido o titular, será pago aos seus dependentes de acordo com a legislação da Previdência Social. Não havendo dependentes, aos herdeiros, conforme regra do Código Civil", informa.



Quem tem direito à restituição do Pasep 1971 a 1988?



"Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que o titular de cotas do PASEP, a partir de 19 de agosto de 2019, tem direito a sacar os valores existentes independente de motivo para tanto", diz o advogado.



"Dito isso, tem surgido demandas que o Banco do Brasil, por má administração das contas do PASEP, causou prejuízo aos titulares", continua.



"Nesse contexto, se for constatado, mediante análise contábil da evolução da conta do PASEP, que houve algum tipo de falha do Banco do Brasil, é possível buscar a indenização correspondente em relação indevidamente subtraídos ao longo do tempo", pontua o advogado.



Onde consultar cotas do Pasep 1971 a 1988?



"O saque dos valores existentes, pode ser realizado a qualquer tempo, se a pessoa ainda não o fez.

Eventuais valores devidos em decorrência de erros ou má administração do Banco do Brasil, depende de análise de profissional habilitado para identificar os valores devidos", explica Daniel.

Onde conferir os extratos das cotas do Pasep?

"Os extratos envolvem muitos anos e, parte dele, são extraídos de microfilmagens. Não são de fácil análise para pessoas leigas no assunto", ressalta.



É necessário entrar na Justiça para receber a restituição do Pasep 1971 a 1988?

Daniel explica que somente é necessário entrar na Justiça apenas os casos resultantes de má administração do Banco do Brasil.

"Para sacar os valores existentes na conta do PASEP, não é necessário ir à Justiça. Se a pessoa identificar que houve erros ou má administração do Banco do Brasil, será necessário, nessa hipótese, buscar o judiciário, com as provas necessárias para demonstrar os erros existentes", avalia.



