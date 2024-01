Quem teve o Bolsa Família bloqueado recebe atrasado? Entenda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Veja se quem teve o Bolsa Família bloqueado irá receber as parcelas atrasadas após regularizar

O Ministério da Cadadania iniciou um processo de Qualificação de Cadastro Único em abril de 2023.

Esta iniciativa resultou no bloqueio do pagamento do Bolsa Família de milhares de beneficiários.

Os beneficiários devem atualizar os dados da família no CadÚnico para evitar o bloqueio.

Confira se quem teve o Bolsa Família bloqueado recebe o valor atrasado:

QUEM TEVE O BOLSA FAMÍLIA BLOQUEADO RECEBE ATRASADO?

Após a atualização cadastral realizada pela família beneficiária, o prazo para análise e resposta é de até 90 dias.

Se o beneficiário puder provar a regularidade de sua situação, o pagamento do benefício é retomado e as parcelas atrasadas que não foram recebidas devido ao bloqueio também serão pagas.

Porém, se o titular não conseguir demonstrar a regularidade, o benefício é cancelado de forma permanente, sendo o beneficiário notificado dessa decisão.

Vale ressaltar que o governo bloqueia o pagamento do Bolsa Família somente para os segurados que não estão em conformidade com as regras estabelecidas pelo programa.

O QUE FAZER SE FOI BLOQUEADO NO BOLSA FAMÍLIA?

Para ser desbloqueado do Bolsa Família, basta atualizar os dados da família no Cadastro Único.

Com os dados atualizados e a família seguindo todos os requisitos do programa, ele será desbloqueado automaticamente.

BOLSA FAMÍLIA 2024: CONFIRA NOVAS REGRAS PARA MANTER O SEU BENEFÍCIO

