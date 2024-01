PIS 2024: Governo anuncia data importante do abono salarial; veja tabela e calendário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A menos de um mês para o pagamento do PIS Pasep, diversos trabalhadores procuram informações sobre o abono salarial.

A primeira remessa será disponibilizada a partir do dia 15 de fevereiro, para os trabalhadores nascidos em janeiro.

Neste ano, o Governo Federal anunciou uma mudança no Calendário PIS Pasep 2024. Agora, o pagamento é feito de maneira unificada para os dois grupos, com base no mês de nascimento dos trabalhadores.

Além disso, o Governo também anunciou uma data importante para os trabalhadores que estiveram na ativa em 2022. Confira a seguir.

TABELA DO PIS PASEP 2024

A tabela PIS PASEP 2024 é estruturada com um novo valor de R$ 1.412, devido ao recente aumento do salário mínimo.

Para calcular o valor do PIS 2024, basta:

Dividir os R$ 1.412 por 12 (equivalente aos 12 meses do ano);



Multiplicar o valor obtido (R$ 117,66) pela quantidade de meses trabalhados.

Por exemplo, se o cidadão trabalhou por 3 meses com carteira assinada em 2022 - e cumpre com os demais requisitos necessários - ele recebe uma parcela de R$ 352,98 (R$ 117,66 x 3) em 2024.

CONSULTAR PIS 2024

O Governo Federal anunciou mais uma data importante para o pagamento do abono salarial.

De acordo com a entidade, "as informações sobre os trabalhadores que têm direito ou não ao Abono Salarial poderão ser consultadas a partir do dia 5 de fevereiro de 2024".

Ou seja, apesar da alta procura, a consulta do PIS Pasep 2024 será liberada apenas em fevereiro.

A partir da data citada, o trabalhador poderá realizar consultar o abono no aplicativo "Carteira de Trabalho Digital" ou no portal Gov.br.

ABONO SALARIAL PIS PASEP 2024



Quem tem direito ao PIS Pasep 2024 são os trabalhadores que:

Receberam até dois salários mínimos em 2022;



Exerceram atividades com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2022;



Estão cadastrados no PIS/Pasep há, pelo menos, cinco anos;



Têm dados atualizados (pelo empregador) na Rais e no eSocial.

CALENDÁRIO DO PIS 2024 ATUALIZADO

Como foi exposto, o Calendário PIS Pasep 2024 foi unificado. Desta maneira, os valores serão repassados seguindo o mês de nascimento dos trabalhadores.