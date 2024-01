Calendário do Bolsa Família 2024: aumento será pago em fevereiro? Veja se recebe valor maior e a tabela

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Bolsa Família 2024 está sendo repassado até o dia 31 deste mês para cerca de 21 milhões de famílias.



No mês de fevereiro, o programa pode conceder um valor maior devido ao pagamento de adicionais e do Auxílio Gás.

A seguir, confira o valor que irá receber e o calendário atualizado.

BOLSA FAMÍLIA FEVEREIRO

No mês de fevereiro, alguns beneficiários podem receber um valor maior do Bolsa Família devido ao pagamento do Auxílio Gás - feito nas mesmas datas do programa.

O programa concede o valor integral (100%) do botijão de gás de 13kg - aproximadamente R$ 110.

Para o recebimento do Auxílio, o Governo Federal irá priorizar as famílias com:

Registro do CadÚnico que tenha sido atualizado nos últimos 24 meses;



Menor renda por pessoa;



Maior quantidade de pessoas;



Cadastro ativo no Bolsa Família.

Bolsa Família 2024 fevereiro: antecipado por causa do Carnaval? Confira calendário atualizado - Montagem: NE10

TABELA BOLSA FAMÍLIA 2024

O valor do Bolsa Família 2024 tem uma parcela fixa de R$ 600 e adicionais de R$ 150 e R$ 50.

Confira a tabela do Bolsa Família 2024 com os valores das parcelas:

R$ 600 + R$ 150 - para famílias com crianças de até 6 anos;



- para famílias com crianças de até 6 anos; R$ 600 + R$ 50 - famílias com gestantes;



- famílias com gestantes; R$ 600 + R$ 50 - famílias com crianças de 7 a 17 anos;



famílias com crianças de 7 a 17 anos; R$ 600 + R$ 50 - famílias com recém-nascidos de até 6 meses.



- famílias com recém-nascidos de até 6 meses. R$ 600 + R$ 110 (aproximado) - famílias que recebem o Auxílio Gás.

Os valores acumulam, ou seja, as parcelas adicionais são pagas de acordo com o número de integrantes.

CALENDÁRIO DO BOLSA FAMÍLIA 2024

Veja quando recebe o Bolsa Família 2024: