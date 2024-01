Calendário PASEP e PIS 2024: pagamento está próximo; veja CALENDÁRIO ANTECIPADO PIS e quando recebe

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Em breve, são iniciados os pagamentos do abono salarial PIS Pasep. O calendário oficial do ano de 2024 do abono já foi aprovado.

É importante lembrar que, em 2024, o abono salarial tem como ano-base o de 2022.

PIS Pasep consulta FEVEREIRO: entenda como CONSULTAR o PIS

O Abono Salarial equivale ao valor de, no máximo, um salário mínimo a ser pago conforme calendário anual estabelecido pelo CODEFAT (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador) aos trabalhadores que satisfaçam os requisitos previstos em lei.

Para receber o dinheiro, o trabalhador precisa ter trabalhado no mínimo 30 dias com carteira assinada por empresa no ano-base, requisito para ter o direito ao Abono Salarial, e cada mês trabalhado equivale a 1/12 de salário mínimo no valor do benefício, sendo que o período igual ou superior a 15 dias contará como mês integral.

VEJA AQUI COMO CONSULTAR O PIS 2024

O abono salarial PIS/Pasep pode ser consultado no APLICATIVO CAIXA TRABALHADOR. Nele, é possível conferir os calendários de pagamentos e consultar a situação das parcelas.

TABELA PIS 2024

Portanto, é esperado que tenhamos a seguinte tabela em 2024:

Vale lembrar que o ano-base é o de 2022