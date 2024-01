XP inaugura espaço no Recife de olho no crescimento do mercado de investimentos na região

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Inspirado em lojas conceito, espaço é dedicado ao relacionamento com assessores e investidores locais, o primeiro a ser lançado em 2024 e o maior do país

A XP, a maior plataforma de investimentos do Brasil, inaugurou no Recife o Espaço XP, projetado para ser um hub de experiências para investidores e profissionais do mercado financeiro na região.

Localizado em Boa Viagem, o espaço é o primeiro a ser lançado em 2024 e faz parte do plano de regionalização da marca, que visa a expansão local onde a empresa já tem presença sólida por meio de escritórios de investimentos parceiros e assessores.

O Espaço XP disponibilizará em mais de 400m2, a maior até o momento, salas de reunião, espaço para eventos e relacionamento. A estratégia da XP prevê a inauguração de mais duas unidades do Espaço XP nos próximos meses.

Inspirado em experiências de marcas de alto valor agregado, o formato do Espaço XP foi inicialmente lançado em Manaus, onde se mostrou bem-sucedido e, mais recentemente, em Brasília e Fortaleza.

A região Nordeste concentra mais de R$ 42 bilhões em investimentos de pessoa física na bolsa de valores brasileira, a B3, com mais de 752 mil investidores. Em Pernambuco, são mais de 142 mil investidores pessoas física, com valor em investimentos superando R$ 7 bilhões.

Segundo o grupo, a presença da marca nessas regiões impulsionou os parceiros locais, gerou aumento de abertura de contas e de captação por assessor, resultado que é esperado no novo ambiente em Recife, conforme aponta Guilherme Sant'Anna, diretor de canais da XP Inc.

"Com o lançamento do Espaço XP, conseguimos validar o que já esperávamos com esse investimento. Agora, em Recife, buscamos fortalecer o relacionamento com clientes, impulsionar o crescimento e capturar oportunidades de negócio na região. Para os nossos escritórios parceiros, também tem um papel de fortalecer os empreendedores locais com a presença da marca XP ", afirma Sant’Anna.

Segundo o grupo, a loja conceito projetada pela XP é parte da estratégia para concretizar uma das principais ambições institucionais, de democratizar o acesso ao mercado financeiro para o brasileiro em cada região do país. O espaço será dedicado ao relacionamento dos assessores e a promoção da educação financeira por meio de palestras, eventos e workshops para investidores com especialistas que são referência no mercado e vão promover discussões sobre temas que impactam a vida do investidor e fazem a economia acontecer em Recife.

"A iniciativa desempenha um papel crucial ao proporcionar um ambiente propício para relacionamento mais próximo com os clientes ao mesmo tempo em que fortalece os empreendedores na cidade, de acordo com as necessidades do recifense", diz o grupo.

“O espaço foi projetado para refletir a experiência XP e proporcionar aos investidores de Recife a segurança necessária para fortalecer o vínculo com os assessores. Para a XP, a iniciativa deve impactar positivamente os índices de conhecimento da marca no Nordeste, em um contexto de um apetite crescente por investimentos na região.", explica Lisandro Lopez, CMO da XP Inc.

Sobre a XP Inc.

A XP Inc. é a maior plataforma de investimentos do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. A XP Inc. tem 4,4 milhões de clientes ativos e mais de R$ 1 trilhão de ativos sob custódia. Há 22 anos, a companhia vem transformando o mercado financeiro brasileiro para melhorar a vida das pessoas. A XP Inc. foi pioneira no mercado com sua rede de assessores de investimentos, que hoje é a maior do país, com mais de 14 mil profissionais. Para mais informações, acesse o site https://www.xpinc.com/