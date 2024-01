Calendário do Bolsa Família do mês de fevereiro: primeira parcela com valor extra; veja se tem direito

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Milhares de famílias inscritas no Bolsa Família procuram informações sobre um suposto aumento no valor do programa.

É importante ressaltar que a parcela fixa de R$ 600 está mantida para 2024.

Contudo, há adicionais de R$ 150 e R$ 50 disponíveis. Além disso, o Auxílio Gás será repassado junto ao Bolsa Família de fevereiro para as famílias inscritas.

O valor do Auxílio é de, aproximadamente, R$ 110 - destinado ao pagamento integral do botijão de gás de 13kg.

BOLSA FAMÍLIA FEVEREIRO 2024

Como muitos beneficiários já sabem, a parcela de R$ 150 do Bolsa Família é paga aos inscritos com filhos de até seis anos.

Já o valor de R$ 50 é disponibilizado às famílias com crianças e adolescentes de 7 a 17 anos; recém-nascidos de até 6 meses ou gestantes.

A grande novidade do Bolsa Família fevereiro é o Auxílio Gás. Para inscrever as famílias no Auxílio, o Governo Federal prioriza as famílias com:

Inscrição atualizada no CadÚnico;



Menor renda por pessoa;



Maior quantidade de pessoas;



Cadastro ativo no Bolsa Família.

A seleção das famílias é feita por um sistema informatizado e depende de quantas famílias já foram atendidas no município.

Além disso, o Governo Federal precisa respeitar o limite orçamentário do Programa. Para mais informações sobre o cadastro, entre em contato pelo telefone 121 - o Disque Social.

CALENDÁRIO DO BOLSA FAMÍLIA DE FEVEREIRO 2024