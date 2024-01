Concurso Caixa Econômica 2024: salários de R$ 14,9 mil para nível médio ou superior? Veja

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Fundação Cesgranrio é a banca responsável pela organização do Concurso da Caixa 2024. O contrato com a instituição foi assinado no dia 10 de janeiro.



Neste ano, a Caixa Econômica Federal irá ofertar mais de 4 mil vagas para nível médio e outras 50 para o nível superior.

Em 2014, o Concurso da Caixa teve o edital publicado em janeiro, e as provas aplicadas em março.

Por isso, há grandes chances que a seleção de 2024 aconteça ainda no primeiro semestre deste ano.

Isso porque o edital do certame deve ser publicado em fevereiro, conforme anunciou o presidente da Caixa, Carlos Vieira.

CONCURSO CAIXA 2024

Das 4 mil vagas ofertadas para nível médio, metade será destinada ao cargo de Técnico Bancário Novo, e as outras 2 mil vagas restantes serão destinadas ao cargo de Técnico Bancário da área de TI.

Para a função de Técnico, o salário inicial é de R$ 3.762.

Já para o nível superior, há 50 oportunidades para os cargos de engenheiro e médico do trabalho.

Os salários iniciais são de R$ 14.915 e R$ 11.186, respectivamente.

EDITAL CONCURSO DA CAIXA 2024

Como foi citado, o edital do Concurso Caixa 2024 está previsto para ser divulgado em fevereiro.

A dinâmica das provas ainda será anunciada, mas os candidatos devem ser avaliados por provas objetivas, dissertativas, redação e títulos.

