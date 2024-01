Bolsa Família vai ter mudança nos pagamentos em Fevereiro? Veja novidades no calendário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Mais uma semana se inicia e os pagamentos do Bolsa Família seguem válidos para o mês de janeiro.

Porém, com o fim do mês chegando, beneficiários já se preocupam com o mês seguinte.

Afinal, vai mudar algo no Bolsa Família em fevereiro? Como será o pagamento?

Agora, na web, muitos perguntam quando será o próximo dia de pagamentos do Bolsa Família. Nesta matérias, tire suas dúvidas.

BOLSA FAMÍLIA FEVEREIRO

Em fevereiro, algumas mudanças acontecem no Bolsa Família.

PIS Pasep consulta FEVEREIRO: saiba como fazer a consulta do PIS Pasep aqui

Além dos R$ 600, o Bolsa Família concederá dois adicionais: um de R$ 150 e outro de R$ 50, destinados a circunstâncias específicas.

O adicional de R$ 150 será concedido a famílias com crianças de até seis anos, enquanto o de R$ 50 será destinado a gestantes, recém-nascidos até seis meses e crianças e adolescentes de 7 a 17 anos.

O Auxílio Gás 2024 terá sua primeira parcela depositada em fevereiro nas contas das famílias, resultando em um aumento no valor da parcela do Bolsa Família para algumas delas.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, responsável pelo Bolsa Família, também gerencia o pagamento do Auxílio Gás.

CALENDÁRIO DO BOLSA FAMÍLIA FEVEREIRO 2024

Além disso, outra mudança será na data de pagamento do benefício. Em fevereiro, o bolsa será pago a partir do dia 16 e seguirá até o dia 29/02. Confira abaixo.

NIS final 1: 16 de fevereiro;

NIS final 2: 19 de fevereiro;

NIS final 3: 20 de fevereiro;

NIS final 4: 21 de fevereiro;

NIS final 5: 22 de fevereiro;

NIS final 6: 23 de fevereiro;

NIS final 7: 26 de fevereiro;

NIS final 8: 27 de fevereiro;

NIS final 9: 28 de fevereiro;

NIS final 0: 29 de fevereiro.