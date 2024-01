Concurso INSS 2024: data de Edital divulgada pelo órgão? Confira mais notícias

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Novo concurso do INSS com 1500 vagas em 2024! E tem mais: vai rolar concurso para Perito no período de 2024 a 2027.

Fique ligado para mais informações!

Últimas Novidades sobre o concurso do INSS

O Ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, destacou durante uma Audiência Pública da Comissão de Assuntos Sociais a intenção de promover um novo concurso público para melhorar o atendimento aos beneficiários.

Cerca de 1.500 vagas serão abertas, principalmente para médicos peritos, uma área com grande demanda, especialmente no Nordeste do Brasil. O Presidente do INSS também enfatizou a urgência de novos servidores e as medidas para garantir a entrada dos aprovados.

Possíveis vagas e cargos para o Concurso INSS 2024

Um novo edital para o Concurso INSS 2024 está no radar, com a possibilidade de oferecer 1.700 vagas para o cargo de Perito de nível superior.

Leia Também Qual a banca do concurso da Caixa? Confira

O secretário de Regime Geral da Previdência Social, Adroaldo da Cunha Portal, já havia anunciado essa intenção em entrevista ao Jornal Nacional em 3 de julho de 2023.

Além disso, o presidente do INSS mencionou em entrevista ao UOL que o certame está em estágio de "estudos avançados".

Número de vagas

O INSS solicitou um total de 7.655 vagas para níveis médio e superior. A expectativa é de uma nova seleção em 2024 para os cargos de Analistas e Técnicos do Seguro Social.

No entanto, a inclusão dessa solicitação no Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2024 ainda está sujeita à análise do Ministério da Previdência para verificar sua viabilidade.