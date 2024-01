Bolsa Família 2024: pagamento do mês de fevereiro vai ser antecipado? Consulte o calendário do próximo mês

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O pagamento do Bolsa Família 2024 finalmente começou! Desta maneira, os beneficiários deverão receber as suas parcelas até o dia 31 de janeiro.

Com o pagamento do mês de janeiro chegando ao fim, os depósitos do mês de fevereiro. Há esperanças de que o abono salarial seja antecipado. No entanto, ainda não existe nenhuma confirmação para tal fato.

Com isso, as datas de pagamento do mês de fevereiro devem seguir conforme as já divulgadas pelo Governo Federal.

Leia Também Bolsa Família 2024: Quem se recusar a receber profissicional do CRAS pode perder benefício e ser excluído do programa

A seguir, confira mais informações sobre o benefício.

Bolsa Família 2024

Para este ano de 2024, o Bolsa Família não trouxe muitas novidades. Com isso, o valor mínimo da parcelas ainda permanece de R$ 600.

Confira a tabela do benefício abaixo:

Tabela do Bolsa Família 2024

Auxílio para famílias: R$ 600 para até 4 membros;

R$ 142 por membro para famílias maiores.

Adicional de R$ 150 por criança até 6 anos; R$ 50 por criança de 6 a 18 anos.

Gestantes recebem R$ 50 extra. Crianças até seis meses geram adicional de R$ 50.

Calendário Bolsa Família Fevereiro

Como foi mencionado antes, o pagamento do benefício não poderá ser antecipado. Desta maneira, as datas se encontram assim: