Abono PIS/PASEP 2024: Caixa emite notificação sobre mudanças no cronograma; saiba mais

Reconhecido por sua utilidade e comodidade, o aplicativo Caixa Tem, uma iniciativa da Caixa Econômica Federal, anunciou recentemente uma revisão no calendário de pagamentos de seus programas de benefícios.

Esta mudança afeta uma ampla base de usuários, que agora precisam se atentar para a realização dos saques de seus benefícios até o final de janeiro.

A Versatilidade do Caixa Tem



O aplicativo Caixa Tem é um facilitador no dia a dia dos seus usuários, permitindo-lhes realizar uma variedade de operações financeiras.

Isso inclui a checagem de saldos, a realização de pagamentos e transferências. Além disso, o aplicativo possibilita o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por motivos de aniversário ou situações de calamidade, com um limite de até R$6 mil.

Atualizações no Calendário do PIS/PASEP



As alterações recentes também se estendem às datas de pagamento do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e do Programa de Integração Social (PIS).

O Banco do Brasil é responsável pelo pagamento do PASEP, enquanto a Caixa Econômica Federal efetua os depósitos do PIS.

Atenção aos Prazos



Os beneficiários fiquem atentos às novas datas, que dependem dos meses de nascimento de cada um. Para evitar perder prazos importantes, é aconselhável manter o aplicativo Caixa Tem atualizado.

Estas mudanças destacam a constante necessidade de adaptação em um contexto de imprevisibilidade econômica.

Os programas beneficiados pelo Caixa Tem desempenham um papel importante na vida de muitos cidadãos, oferecendo um suporte indispensável em tempos econômicos turbulentos.

Fonte: BMeCNews.



