Tabela atualizada PIS PASEP 2024: confira os requisitos para receber o abono salarial

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Se você está aguardando o pagamento do abono salarial PIS Pasep 2024, é importante saber das regras para receber o benefício.

Antes de mais nada, em 2024, o ano-base do abono é o de 2022. Isso significa que, para receber o abono este ano, o beneficiário precisa ter trabalhado em 2022.

Mas então, como ficar em dia com as regras do PIS? Confira abaixo.

1. Cadastro no PIS/PASEP por pelo menos cinco anos:

Para ter direito ao Abono Salarial, o trabalhador deve estar cadastrado no PIS (Programa de Integração Social) ou no PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) por um período mínimo de cinco anos. O PIS é destinado aos empregados do setor privado, enquanto o PASEP é voltado para servidores públicos.

2. Remuneração mensal média de até dois salários mínimos:

O beneficiário deve ter recebido uma remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano-base, que é o período considerado para a apuração do Abono Salarial.

3. Exercício de atividade remunerada para Pessoa Jurídica:

É necessário que o trabalhador tenha exercido atividade remunerada para Pessoa Jurídica (empresa) por pelo menos 30 dias durante o ano-base. Esses dias podem ser consecutivos ou não, mas é crucial que o período total alcance a marca mínima de 30 dias.

Mas ainda existe uma regrinha que, por vezes, os beneficiários esquecem e acabam perdendo o dinheiro. Trata-se dos Dados corretos na RAIS/eSocial. Vamos entender melhor!

O chefe (a empresa) precisa colocar certinho as informações do funcionário em um sistema chamado RAIS ou eSocial.

precisa colocar certinho as informações do funcionário em um sistema chamado RAIS ou eSocial. Esses sistemas mandam as informações para o governo sobre o trabalho do pessoal, e é super importante que tudo esteja certinho para o trabalhador conseguir pegar o Abono Salarial.

Entendido? Estando com todas as regras em dia, é só esperar o dia do dinheiro cair na conta. Cheque o calendário abaixo!

Calendário do PIS Pasep ano-base 2022

Conforme mencionado nas regras, o trabalhador deverá ter trabalhado no mínimo 30 dias com carteira assinada por empresa no ano-base, requisito para ter o direito ao Abono Salarial.

De acordo com a tabela do PIS/Pasep, cada mês trabalhado equivale a 1/12 de salário mínimo no valor do benefício, sendo que o período igual ou superior a 15 dias contará como mês integral.

Tabela do PIS 2024 Portanto, é esperado que tenhamos a seguinte tabela em 2024: Vale lembrar que o ano-base é o de 2022 1 mês trabalhado: R$ 117,66

2 meses trabalhados: R$ 235,32

3 meses trabalhados: R$ 352,98

4 meses trabalhados: R$ 470,64

5 meses trabalhados: R$ 588,30

6 meses trabalhados: R$ 705,96

7 meses trabalhados: R$ 823,62

8 meses trabalhados: R$ 941,28

9 meses trabalhados: R$ 1.058,94



10 meses trabalhados: R$ 1.176,60

11 meses trabalhados: R$ 1.294,26

12 meses trabalhados: R$ 1.412,00