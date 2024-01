Calendário do Bolsa Família 2024: veja datas de fevereiro e quanto recebe

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Última semana de pagamentos do Bolsa Família de janeiro; veja datas do próximo mês

Nesta quinta-feira (25), a Caixa Econômica Federal realizou o pagamento da parcela de janeiro do novo Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) terminado em 6.

Amanhã será a vez dos beneficiários de NIS final 7, os pagamentos seguem até o dia 31.

O valor mínimo do Bolsa Família 2024 é de R$ 600, no entanto, com o novo adicional, a média do benefício aumenta para R$ 685,61.

Em janeiro, aproximadamente 2,4 milhões de famílias encontram-se sob a regra de proteção.

Estabelecida em junho do ano anterior, essa norma possibilita que famílias, cujos membros obtenham emprego e experimentem um aumento na renda, recebam 50% do benefício ao qual teriam direito, por um período de até dois anos.

Desde que cada membro alcance uma remuneração equivalente a até meio salário mínimo. Para essas famílias, a média do benefício atingiu R$ 373,07.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês, o programa de transferência de renda do governo federal atenderá 21,12 milhões de famílias, totalizando um gasto de R$ 14,48 bilhões.

Além do benefício mínimo, existem três adicionais:

O Benefício Variável Familiar Nutriz concede seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses, assegurando a alimentação adequada das crianças;

a mães de bebês de até seis meses, assegurando a alimentação adequada das crianças; O Bolsa Família também inclui um acréscimo de R$ 50 para famílias com gestantes e filhos entre 7 e 18 anos, além de outro adicional de R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos.

No formato tradicional do Bolsa Família, os pagamentos ocorrem nos últimos dez dias úteis de cada mês.

Onde consultar os pagamentos do Bolsa Família?

Os beneficiários podem consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, utilizado para monitorar as contas poupança digitais do banco.

A partir deste ano, os beneficiários do Bolsa Família não terão mais o desconto do Seguro Defeso. Essa alteração foi estabelecida pela Lei 14.601/2023, que renovou o Programa Bolsa Família (PBF).

O Seguro Defeso era destinado a pessoas que dependem exclusivamente da pesca artesanal e não podiam exercer a atividade durante o período da piracema (reprodução dos peixes).

Calendário do Bolsa Família fevereiro 2024

O calendário do Bolsa Família fevereiro 2024 já foi divulgado pelo governo federal. O calendário começa do dia 16 ao dia 29 de fevereiro.

Os valores do calendário do Bolsa Família do próximo mês devem seguir os mesmos citados acima, juntamente com a volta do Auxílio-Gás, cerca de R$ 106 pagos a cada dois meses.

Veja o calendário do Bolsa Família de fevereiro 2024 completo:

Bolsa Família 2024 fevereiro: antecipado por causa do Carnaval? Confira calendário atualizado - Montagem: NE10

Fonte: Agência Brasil

