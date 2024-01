Tabela do PIS/PASEP 2024: Quanto é a primeira parcela do PIS 2024? Confira valor

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Programa de Integração Social (PIS) paga aos colaboradores a parcela do PIS no ano seguinte ao que o trabalhador esteve em atividade.

Entretanto, depois da pandemia de Covid-19, houve um atraso no cronograma e os pagamentos estão sendo feitos com dois anos de diferença.

As parcelas que serão pagas do PIS em 2024 são referentes a quem trabalhou em 2022 (ano-base 2021).

Confira quanto é o valor da primeira parcela do PIS PASEP 2024:

QUANTO É A PRIMEIRA PARCELA DO PIS 2024?

Para o ano de 2024, o governo apresentou uma proposta de salário mínimo de R$ 1.421, conforme divulgado pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, em agosto.

No entanto, projeções do mercado financeiro indicam um valor de piso de R$ 1.412 para o próximo ano. A definição final do valor ocorrerá após a aprovação do Orçamento de 2024.

COMO CONSULTAR O PIS/PASEP PELO CPF?

Há 6 formas de consultar o número do PIS pelo CPF. Confira:

Aplicativo Meu INSS ;

; Carteira de Trabalho Digital ;

; App Caixa Trabalhador ;

; Site do CNIS ;

; Telefone do INSS ;

; Telefone da Caixa.

CALENDÁRIO PIS PASEP 2024

Confira quem tem direito a receber o PIS 2024. - Foto: José Cruz/Agência Brasil, Arte: Portal NE10

CALENDÁRIO PIS/PASEP 2024: veja DATAS DE PAGAMENTO

