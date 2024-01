Qual a renda per capita para receber o Bolsa Família 2024? Confira quem tem direito ao benefício

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com o início do ano, muitas pessoas têm dúvidas a respeito do pagamento do Bolsa Família 2024.

Porém, o governo federal já deixou todas as informações sobre o benefício em 2024 esclarecidas ainda em 2023.



Confira quem tem direito ao Bolsa Família 2024:

QUEM TEM DIREITO AO BOLSA FAMÍLIA 2024?

Para a família receber o Bolsa Família basta seguir dois requisitos. Confira:

Renda mensal por pessoa de até R$ 218 (situação de pobreza);

por pessoa de até (situação de pobreza); Família cadastrada no Cadastro Único (CadÚnico).

QUAL O VALOR DO BOLSA FAMÍLIA 2024?

O Bolsa Família paga pelo menos R$ 600 para cada família inscrita no programa. Mas, dependendo da quantidade de pessoas no núcleo familiar, o valor pode subir.

O programa paga R$ 142 por cada integrante familiar, se a quantidade de pessoas não atingir o número necessário para atingir os R$ 600, o governo completa o valor para atingir o mínimo.

Por exemplo, se uma família tem 5 pessoas, o valor do benefíco atinge R$ 710.

Também há alguns adicionais para cada criança ou adolescente na casa. Confira abaixo:

Para cada criança de até 6 anos , a família recebe o adicional de R$ 150 ;

, a família recebe o adicional de ; Para cada criança ou adolescente entre 7 e 18 anos , a família recebe o adicional de R$ 50 ;

, a família recebe o adicional de ; Para cada bebê de até 6 meses, a família recebe o adicional de R$ 50 .

Vale ressaltar que as famílias que recebem o adicional de bebês de até 6 meses, também recebem o adicional de crianças de até 6 anos. Ou seja, as famílias recebem R$ 200 de adicional nestes casos.

CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA 2024

Confira o calendário completo do Bolsa Família 2024 - Divulgação/Bolsa Família

BOLSA FAMÍLIA 2024: CONFIRA NOVAS REGRAS PARA MANTER O SEU BENEFÍCIO

