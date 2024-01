PIS/PASEP 2024: calendário e valores atualizados; confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A partir do dia 15 de fevereiro, os colaboradores de empresas privadas e funcionários públicos que têm direito ao PIS/PASEP 2024 vão receber os benefícios em suas contas.

O calendário e os valores foram atualizados, com um incremento de até R$ 92 em relação à 2023. O Ministério do Trabalho e Emprego espera alcançar até 24,5 milhões de trabalhadores com o PIS/PASEP 2024.

Os trabalhadores que atendem aos requisitos de recebimento são aqueles que cumpriram as regras de trabalho no ano-base 2022, conforme a mudança de cronograma motivada pela pandemia.

Até 2020, o pagamento do PIS/PASEP era sempre relacionado imediatamente ao ano trabalhado anteriormente. Todavia, por causa da pandemia, o Benefício Emergencial (BEm) substituiu o abono salarial PIS/PASEP.

Por essa questão, o ano-base de pagamento do PIS/PASEP passou a ser dois anos antes do depósito do benefício.

Como sacar o PIS 2024?

A Caixa Econômica Federal é a responsável pelos pagamentos do PIS aos trabalhadores da iniciativa privada, enquanto o Banco do Brasil é o responsável pelo PASEP aos servidores públicos.

Assim que creditado nas contas, o PIS/PASEP pode ser movimentado pelos canais disponibilizados pelos bancos.

Quem tem direito ao PIS/PASEP 2024?

Tem direito ao PIS 2024 os trabalhadores:

Que tenham cadastro no PIS há pelo menos cinco anos;

Tenham recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano-base considerado (ano-base 2022);.

Ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base considerado (ano-base 2022);

Ter os dados atualizados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Quando cai o PIS 2024?

O PIS 2024 cai do dia 15 de fevereiro ao dia 15 de agosto, seguindo o mês de nascimento do trabalhador, tanto do PIS quanto do PASEP. Essa unificação foi anunciada pelo governo federal em dezembro.

Veja o calendário do abono salarial PIS/PASEP 2024: