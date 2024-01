Décimo terceiro do INSS 2024: pagamento vai ser antecipado? Veja o que diz o governo federal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O cronograma de pagamento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para o ano de 2024 começou nesta quinta-feira (25), e devem se estender até 7 de fevereiro.

O INSS apresentou as novas diretrizes e atualizações para aposentados e pensionistas. O ajuste salarial foi calculado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que apresentou um aumento acumulado de 3,71%, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Para os aposentados e pensionistas que ganham até um salário mínimo, o reajuste do INSS ficou em 6,97%, correspondente ao valor de R$ 1.412 do novo salário mínimo 2024, ante R$ 1.320 do ano anterior.

Décimo terceiro do INSS 2024: pagamento vai ser antecipado?

Existe uma grande procura entre os abonados se o décimo terceiro do INSS 2024 vai ser antecipado.

A indagação é pertinente, considerando que o governo federal tem o costume de antecipar o décimo terceiro salário dos aposentados, como ocorreu no ano anterior.

Em maio de 2023, o presidente Lula emitiu um decreto que adiantou os pagamentos do décimo terceiro dos aposentados.

A antecipação naquela ocasião ocorreu em duas etapas, compreendendo os pagamentos entre os meses de maio e junho de 2023.

A medida anunciada pelo governo na época tinha como objetivo "aquecer" a economia por meio da injeção de R$ 62,6 bilhões, conforme divulgado pelo governo.

De acordo com informações fornecidas pelo INSS ao Valor, não há previsão de antecipação em 2024, mantendo-se o planejamento original de realizar os pagamentos das duas parcelas do décimo terceiro nos meses de agosto e novembro.

Quem tem direito ao décimo terceiro dos aposentados?

Veja quem tem direito ao pagamento do 13° salário dos aposentados abaixo:

segurados do INSS que durante o ano tenham recebido auxílio por incapacidade temporária;

que durante o ano tenham recebido auxílio por segurados do auxílio-acidente;

aposentadoria;

pensão por morte ou auxílio-reclusão.

Calendário INSS janeiro 2024

Os depósitos relativos aos benefícios de 2024 destinados aos indivíduos que recebem um salário mínimo começaram nesta quinta (25) de janeiro.

No caso dos beneficiários com renda superior ao salário mínimo, os pagamentos serão iniciados em 1º de fevereiro.

FINAL DO NIS DATA DE PAGAMENTO 1 25 de janeiro 2 26 de janeiro 3 29 de janeiro 4 30 de janeiro 5 31 de janeiro 6 1 de fevereiro 7 2 de fevereiro 8 5 de fevereiro 9 6 de fevereiro 0 7 de fevereiro

Tabela INSS 2024





Confira as datas do INSS 2024. - INSS

