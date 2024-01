Últimas notícias sobre a revisão da vida toda para os aposentados do INSS: veja como está o andamento no STF

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Supremo Tribunal Federal (STF) está programado para retomar, em 1° de fevereiro de 2024, o julgamento referente à revisão da vida toda para os aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso, incluiu o processo na pauta de julgamentos em dezembro.

A análise desse caso foi interrompida em 1° de dezembro do ano passado após um pedido de destaque feito pelo ministro Alexandre de Moraes durante o plenário virtual do STF.

Com essa decisão, o julgamento foi suspenso e será retomado de forma presencial.

O que é a revisão da vida toda do INSS?

Em dezembro do ano anterior, o Supremo validou a revisão da vida toda, possibilitando que aposentados que ingressaram com ações judiciais possam solicitar a recomposição do benefício com base em todas as contribuições realizadas ao longo da vida.

O STF reconheceu o direito do beneficiário em escolher o critério de cálculo que resulte no valor mensal mais vantajoso, permitindo ao aposentado avaliar se o cálculo da vida toda pode ou não aumentar o benefício.

Conforme esse entendimento, a regra de transição que excluía as contribuições anteriores a julho de 1994, quando o Plano Real foi implementado, pode ser afastada se for desfavorável ao segurado.

Após esse reconhecimento, o INSS interpôs um recurso buscando limitar os efeitos da decisão, com o objetivo de excluir a aplicação da revisão a benefícios previdenciários já extintos.

Também de decisões judiciais que negaram o direito à revisão conforme a jurisprudência da época, e a proibição de pagamento de diferenças antes de 13 de abril de 2023, data em que o acórdão do julgamento do STF foi publicado.

Últimas notícias sobre a revisão da vida toda para os aposentados do INSS: placar no STF

Antes da solicitação de destaque que interrompeu o julgamento, o placar permanecia indefinido quanto à orientação que deveria prevalecer.

Os ministros Fachin, Rosa Weber (que votou antes de sua aposentadoria) e Cármen Lúcia optaram por estabelecer como referência para o recálculo o dia 17 de dezembro de 2019, quando o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu o direito à revisão a um segurado do INSS.

Os ministros Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Luís Roberto Barroso manifestaram-se a favor da anulação da decisão do STJ.

Moraes, responsável pela suspensão do julgamento, defendeu que o marco temporal deveria ser 1° de dezembro de 2022, data em que o Supremo Tribunal Federal deliberou sobre a questão.

Entenda o caso

A análise pelo Supremo Tribunal Federal (STF) refere-se a um recurso interposto pelo INSS contra uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que assegurou a um segurado do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) o direito de revisar seu benefício baseado em contribuições feitas antes de 94.

Ao longo do andamento do processo, associações que representam os interesses dos aposentados solicitaram a consideração das contribuições previdenciárias realizadas antes de julho de 1994 no cálculo dos benefícios.

Essas contribuições deixaram de ser incluídas devido à reforma da previdência de 1999, cujas regras de transição excluíam os pagamentos anteriores ao advento do Plano Real.

Conforme alegam as entidades, os segurados do INSS sofreram redução nos benefícios devido à não consideração dessas contribuições.

Quem tem direito à revisão da vida toda do INSS? Advogado tira dúvidas

A solicitação de revisão da "vida toda" é destinada especificamente a trabalhadores com registro em carteira ou contribuições anteriores a julho de 1994.

Além disso, para tomar qualquer decisão sobre a busca por um eventual recálculo por meio judicial, é crucial que o segurado consulte um especialista em Direito Previdenciário para compreender sua situação específica.

Segundo o advogado Rafael Beltrão, especialista em direito previdenciário, "essa revisão faz com que pessoas que recebiam salários antes de 1994 ou quem era prejudicado de maneira demasiada pela regra do divisor mínimo, possam aumentar a média de contribuição".

"Mas a diferença é tanta que em alguns casos de Revisão da Vida Toda a pessoa sai do salário mínimo para o teto. Estamos falando de algo em torno de R$ 5 mil a R$ 6 mil por mês de diferença, e nos últimos 5 anos", conta Beltrão.

"Às vezes isso dá valores em atraso na casa de R$ 50 mil a R$ 400 mil, e alguns mais raros pode chegar até R$1 milhão, fora o que a pessoa vai receber pra frente", avalia.

Dependendo da decisão final do STF, é fundamental que os contribuintes do INSS e seus advogados examinem detalhadamente os cálculos antes de iniciar qualquer ação legal, buscando economizar tempo e aumentar as chances de obter uma decisão favorável.

Para essa avaliação, existem ferramentas modernas que podem oferecer uma estimativa confiável do valor a ser recebido em menos de 1 minuto.

"Nem sempre vale a pena entrar com a ação, então é fundamental que sejam feitos os cálculos antes da petição", avalia Rafael Beltrão.

Com informações da Agência Brasil