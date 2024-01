Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Calendário do mês de fevereiro do Bolsa Família tem datas definidas

À medida que janeiro chega ao fim, os beneficiários do Bolsa Família buscam informações sobre o calendário de pagamentos e os montantes a serem disponibilizados no próximo mês.

Os 21 milhões de beneficiários precisam acompanhar o cronograma previamente divulgado para efetuar os saques do Bolsa Família na data adequada, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS) correspondente.

ANTECIPAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA EM FEVEREIRO DE 2024?

Muitos têm dúvidas se vai ter antecipação do Bolsa Família em fevereiro de 2024, mas não há nenhuma confirmação sobre antecipação do Bolsa Família em fevereiro, uma vez que as datas já foram definidas pelo governo federal.

Enquanto em janeiro o benefício começou a ser pago a partir do dia 18, em fevereiro, os beneficiários terão os pagamentos começando a partir do dia 16, e encerrando no dia 29, depois do carnaval.

O calendário original continua valendo com liberação em dias uteis de acordo com os grupos, continue lendo a matéria, e saiba como consultar o valor da parcela do Bolsa Família de fevereiro, veja o calendário de janeiro e fevereiro completos.

COMO CONSULTAR O VALOR DA PARCELA DO BOLSA FAMÍLIA DE FEVEREIRO?

Você pode conferir o valor da parcela do Bolsa Família de fevereiro por meio do aplicativo do Bolsa Família, acessível tanto para Android quanto iOS.

Além disso, é possível verificar a disponibilidade do benefício ligando para a Central de Atendimento, no número 111, ou através do Atendimento Caixa ao Cidadão.

Para esse último, basta ligar para o número 0800 726 02 07, digitar 21, em seguida 2 e 3, e informar seu número NIS.

Alternativamente, o Bolsa Família pode ser consultado pelo aplicativo ou site do Cadastro Único. Lembrando que a consulta deve ser disponibilizada nos primeiros dias do mês.

VALORES DO BOLSA FAMÍLIA EM FEVEREIRO

Como parte das alterações do Bolsa Família, o governo federal passou a realizar pagamentos de valores aumentados no Bolsa Família. Confira abaixo:

Bolsa Família Fevereiro: veja o valor que irá receber - Montagem: NE10

Além dos valores adicionais acima citados, os beneficiários cadastrados no Auxílio-Gás, contarão com o pagamento de R$ 106 do benefício.

Como o benefício só é pago a cada dois meses, o pagamento voltará em fevereiro.

O recebimento do Auxílio Gás está restrito àqueles inseridos no Cadastro Único (CadÚnico) e que possuam ao menos um membro familiar beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Conforme a legislação que instituiu o programa, prioridade é dada à mulher que é a responsável pelo núcleo familiar, bem como às mulheres que tenham sido vítimas de violência doméstica.

CALENDÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DO BOLSA FAMÍLIA

Confira como será os pagamentos do Bolsa Família 2024 em fevereiro completo:



Calendário do Bolsa Família 2024: veja datas de fevereiro e quanto recebe - Montagem: NE10

CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA JANEIRO 2024:

Que horas cai o Bolsa Família? Veja o calendário do benefício desse mês - Fernanda Cysneiros/NE10

