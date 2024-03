Bolsa Família Pagamento Bloqueado Crédito em Conta: o que significa? Entenda status do pagamento

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Alguns beneficiários do Bolsa Família podem se deparar com algumas mensagens no aplicativo do Caixa Tem que revelam o status do pagamento. Uma delas é "'Bolsa Família bloqueado crédito em conta".

O pagamento da parcela referente ao mês de março começou nesta sexta-feira (15).

Os depósitos do benefício são realizados pela Caixa Econômica Federal no Caixa Tem. No app, é possível fazer os saques, compras e outras movimentações.

Bolsa Família Pagamento Bloqueado Crédito em Conta: o que significa?

A mensagem 'Bolsa Família bloqueado crédito em conta', significa que a parcela deve ficar bloqueada até data de pagamento no calendário.

Portanto, o dinheiro ainda não está disponível para saque, mas será liberado conforme a data de pagamento para o NIS final do beneficiário.

Qual é o valor do Bolsa Família?

O valor fixo do Bolsa Família é de R$ 600 mensais por família, mas pode ter adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos e adicional de R$ 50 por criança ou adolescente (7 a 18 anos), por gestantes, e também uma renda mínima de R$ 142 para cada integrante da família.

Calendário Bolsa Família Março 2024



NIS final 1 - 15 de março



NIS final 2 - 18 de março



NIS final 3 - 19 de março



NIS final 4 - 20 de março



NIS final 5 - 21 de março



NIS final 6 - 22 de março



NIS final 7 - 25 de março



NIS final 8 - 26 de março



NIS final 9 - 27 de março



NIS final 0 - 28 de março

