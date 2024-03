Calendário Bolsa Família Abril teve antecipação confirmada? Saiba quem deve receber

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O pagamento do Bolsa Família do mês de março teve início nesta sexta-feira (15). O benefício será liberado entre os dias 15 e 28 do mês corrente.

Vale lembrar que o pagamento deste mês foi antecipado para beneficiários de algumas cidades que foram atingidas pelas fortes chuvas do mês de janeiro.

Deste modo, os demais beneficiários irão receber o abono salarial da seguinte maneira:

Calendário Bolsa Família março

NIS final 1 - 15 de março



NIS final 2 - 18 de março



NIS final 3 - 19 de março



NIS final 4 - 20 de março



NIS final 5 - 21 de março



NIS final 6 - 22 de março

NIS final 7 - 25 de março



NIS final 8 - 26 de março



NIS final 9 - 27 de março



NIS final 0 - 28 de março

Valores do Bolsa Família 2024

Neste ano, o valor mínimo do Bolsa Família ainda é de R$ 600. De acordo com informações, o valor mínimo do benefício deve aumentar somente em 2025.

Mas, para este ano, ainda existem parcelas extras disponíveis. São elas:

R$ 150 adicionais por criança de até 6 anos;



R$ 50 adicionais por pessoa de 7 a 18 anos, gestante ou lactante

ESSAS COISAS PODEM FAZER SEU BOLSA FAMÍLIA SER CORTADO!

Bolsa Família Abril

Para o mês que vem ainda existem antecipações agendadas. Os beneficiários atingidos pelas fortes chuvas deverão sacar as suas parcelas a partir do primeiro dia de pagamento do Bolsa Família abril.

O depósito será realizado independentemente do número do NIS. A seguir, confira as datas de pagamento do mês que vem.

Além disso, em abril, o pagamento do Vale-Gás também deverá ser realizado.

Calendário Bolsa Família abril

NIS final 1: 17 de abril;



NIS final 2: 18 de abril;



NIS final 3: 19 de abril;



NIS final 4: 22 de abril;



NIS final 5: 23 de abril;



NIS final 6: 24 de abril;



NIS final 7: 25 de abril;



NIS final 8: 26 de abril;



NIS final 9: 29 de abril;



NIS final 0: 30 de abril.

Quem pode receber o Bolsa Família?

Para receber o Bolsa Família, a renda mensal por pessoa precisa ser de até R$ 218, onde o beneficiário será considerado em situação de extrema pobreza.

Para realizar a inscrição, é preciso obter um cadastro no Cadastro Único (CadÚnico) e aguardar análise por um sistema informatizado.

A entrada no programa não é automática, pois o Governo Federal avalia o orçamento antes de conceder os benefícios.

Cidades que receberão a antecipação do Bolsa Família abril

Amapá: Macapá



Ceará: Arneiroz, Canindé, Catunda, Caucaia, Cedro, Crateús, Jaguaretama, Jaguaribara, Jaguaribe, Mombaça, Monsenhor Tabosa, Parambu, Pereiro, Tabuleiro do Norte e Tauá

Paraná: Antonina, Capitão Leônidas Marques, Chopinzinho, Guaratuba, Ivaiporã, Matinhos, Paranavaí, Pérola, Pontal do Paraná, Primeiro de Maio, Quedas do Iguaçu e São João do Ivaí.

Rio de Janeiro: Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, São José de Meriti, Queimados, Japeri, Miguel Pereira. Em São Paulo, recebem antecipadamente: Sorocaba, Embu-Guaçu e Socorro

Rio Grande do Sul: Cruzeiro do Sul, Erechim, Guaíba, Hulha Negra, Lagoa Bonita do Sul, Mata, Passa Sete, São Vicente do Sul, Torres e outras 62 localidades.

Sergipe: Frei Paulo, Monte Alegre de Sergipe, Neópolis, Nossa Senhora da Glória, Porto da Folha e Tobias Barreto