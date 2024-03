PIS 2024 Consulta Calendário: Veja datas de pagamento do abono salarial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O pagamento do abono salarial do PIS 2024 de março foi liberado nesta sexta-feira (15).

Esse benefício é destinado aos trabalhadores que exerceram atividade remunerada com carteira assinada para empresas privadas.

O valor do pagamento varia conforme o número de meses trabalhados no ano-base, no caso, 2022. O benefício pode ir de R$ R$ 117,67 (por um mês trabalhado) e pode chegar até R$ 1.412 (por 12 meses de trabalho).

Quem tem direito a receber o PIS 2024?

Confira quais são as regras para receber o PIS 2024:

O trabalhador deve estar cadastrado no PIS há pelo menos cinco anos;

O trabalhador deve ter exercido atividade remunerada para pessoa jurídica durante pelo menos 30 dias no ano-base 2022;

O trabalhador deve ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos em 2022;

O trabalhador deve ter os dados informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/eSocial.

Calendário PIS 2024

Calendário PIS Pasep 2024 é pago de fevereiro a agosto - Foto: Freepik | Montagem: NE10

Nascidos em janeiro: a partir de 15 de fevereiro

Nascidos em fevereiro: a partir de 15 de março

Nascidos em março: a partir de 15 de abril

Nascidos em abril: a partir de 15 de abril

Nascidos em maio: a partir de 15 de maio

Nascidos em junho: a partir de 15 de maio

Nascidos em julho: a partir de 17 de junho

Nascidos em agosto: a partir de 17 de junho

Nascidos em setembro: a partir de 15 de julho

Nascidos em outubro: a partir de 15 de julho

Nascidos em novembro: a partir de 15 de agosto

Nascidos em dezembro: a partir de 15 de agosto

PIS PASEP 2024: veja como consultar o abono salarial