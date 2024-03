PIS 2024: Nascidos em março recebem quando? Pode antecipar? Saiba quem tem direito e quem recebe a tabela PIS 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O abono salarial do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) para a tabela PIS 2024 começou nesta sexta-feira (15/03).

Este benefício, que pode chegar ao valor correspondente a um salário mínimo, vai ser disponibilizado para 24,5 milhões de cidadãos brasileiros.

Nesta rodada, estão recebendo os nascidos em fevereiro no PIS e no Pasep. O que gera expectativa no próximo grupo de recebimento, os nascidos em março.

A expectativa é sobre um possível adiantamento do PIS, o que não foi confirmado, uma vez que o calendário do PIS ano-base 2022 já está definido.

Nesta matéria você entenderá quem tem direito e como receber esse benefício.

QUEM TEM DIREITO AO CALENDÁRIO PIS 2024?

Para ter direito ao calendário PIS 2024, o trabalhador deve atender alguns requisitos, veja quais:

Ter recebido até dois salários mínimos mensais com carteira assinada no ano-base de pagamento (2022);



Ter exercido atividade remunerada, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base da apuração (2022);



É exigido estar inscrito há pelo menos cinco anos no Pis/Pasep e ter os dados atualizados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

O calendário PIS 2024 (ano-base 2022) já está liberado para consulta (veja no fim da reportagem).

A consulta dos valores que você receberá no calendário PIS 2024 foi liberada no dia 05 de fevereiro.

COMO CONSULTAR PIS PASEP?

Para consultar o PIS, basta acessar o aplicativo Caixa Tem ou o Caixa Trabalhador. Há também canais de telefone para o Atendimento CAIXA ao Cidadão, pelo número 0800 726 0207.

Já a consulta do Pasep pode ser efetuada pela Central Alô Trabalhador 158, através do aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal Consulte/Receba seu PASEP do Banco do Brasil.

CALENDÁRIO PIS 2024 VALORES



O calendário PIS 2024 tem valores correspondentes ao salário mínimo vigente. A aprovação para o salário mínimo 2024 é de R$ 1.412, segundo a proposta enviada pelo governo ao Congresso.

Com isso, o valor da tabela PIS 2024 deve ficar assim:

Quantidade de meses trabalhados no ano-base Valor a receber 1 mês trabalhado R$ 117,66; 2 meses trabalhados R$ 235,32; 3 meses trabalhados R$ 352,98; 4 meses trabalhados R$ 470,64; 5 meses trabalhados R$ 588,30; 6 meses trabalhados R$ 705,96; 7 meses trabalhados R$ 823,62; 8 meses trabalhados R$ 941,28; 9 meses trabalhados R$ 1.058,94; 10 meses trabalhados R$1.176,60; 11 meses trabalhados R$ 1.294,26; 12 meses trabalhados R$ 1.412,00.

*Valor referente ao salário mínimo aprovado para 2024

CALENDÁRIO PIS PASEP 2024



Diferentemente de anos anteriores, os pagamentos do PIS/PASEP para os nascidos em março, só serão realizados em abril.

O abono salarial teve modificações no calendário que fez com que os dois primeiros grupos recebessem em meses distintos. A partir de abril, o calendário começa a ser pago em pares. Veja abaixo.

MÊS DE NASCIMENTO RECEBEM A PARTIR DE RECEBEM ATÉ

JANEIRO 15 DE FEVEREIRO 27 DE DEZEMBRO FEVEREIRO 15 DE MARÇO 27 DE DEZEMBRO MARÇO 15 DE ABRIL 27 DE DEZEMBRO ABRIL 15 DE ABRIL 27 DE DEZEMBRO MAIO 15 DE MAIO 27 DE DEZEMBRO JUNHO 15 DE MAIO

27 DE DEZEMBRO JULHO 17 DE JUNHO 27 DE DEZEMBRO AGOSTO 17 DE JUNHO

27 DE DEZEMBRO SETEMBRO 15 DE JULHO 27 DE DEZEMBRO OUTUBRO 15 DE JULHO 27 DE DEZEMBRO NOVEMBRO 15 DE AGOSTO 27 DE DEZEMBRO DEZEMBRO 15 DE AGOSTO 27 DE DEZEMBRO

