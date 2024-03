PIS PASEP 2024: nascidos em março podem sacar as parcelas disponíveis nesta sexta (15)? Consulte o Calendário PIS Ano-Base 2022

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta sexta-feira (15), o segundo lote de pagamentos do PIS e PASEP Ano-Base 2022 foi liberado. Neste momento, os contemplados serão os nascidos no mês de fevereiro.

O abono salarial será distribuído para mais de 25 milhões de trabalhadores dos setores público e privado.

Desta maneira, o PIS é distribuído para quem trabalha em empresa privada. O abono é pago através da Caixa Econômica Federal.

Já o PASEP é direcionado para trabalhadores do setor público e é liberado pelo Banco do Brasil.

Neste ano, o PASEP está sendo liberado através do mês de aniversário do contribuinte, assim como no PIS. Deste modo, existe apenas um calendário que revela as datas de distribuição dos dois abonos.

A seguir, confira o Calendário PIS PASEP 2024.

Calendário PIS PASEP Ano-Base 2022

Os nascidos em março não receberão suas parcelas neste mês. Estes contemplados deverão ter seus abonos liberados no mês de abril.

Quem tem direito a receber o PIS e o PASEP?

Tabela PIS PASEP Ano-Base 2022