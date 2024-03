PT recebe inscrição da pré-candidatura de Mozart Sales para vice-prefeito do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Alas do PT apresentam nomes para discussão interna e indicação a vice, em caso de aliança com o PSB de João Campos

Na tarde desta sexta-feira (15), às 13:30 hs, na sede estadual do Partido dos Trabalhadores, Mozart Sales realizou sua inscrição como pré-candidato a vice-prefeito da cidade do Recife.

A inscrição acontece dentro do calendário aprovado em resolução da executiva municipal no dia 05/03/2023, cumprindo o período estabelecido no item 4 da resolução da CEN do PT de 28/09/2023.

Mozart realizou a inscrição acompanhado de diversos apoiadores, como a Senadora Teresa Leitão, o vereador Osmar Ricardo, o secretário de Meio Ambiente do Recife Oscar Barreto, o Secretário Executivo de Habitação do Recife Felipe Cury, o ex-presidente da Câmara Municipal do Recife Múcio Magalhães, o ex-vereador Eurico Freire e o presidente Municipal do PT, Cirilo Mota, em conjunto com outros dirigentes municipais do partido.

Participam também lideranças populares e sindicais que assinaram conjuntamente o pedido de inscrição para vice-prefeito em aliança com o PSB, conforme aprovado na resolução do Diretório Municipal, aprovada por unanimidade em 03/02/2024.